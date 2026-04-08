7 Nisan 2026 Salı Reyting Sonuçları | Zirvede Sıralama Değişti!

7 Nisan 2026 Salı reyting sonuçları açıklandı ve televizyon dünyasında dengeler bir kez daha değişti. Günün en çok izlenen programları belli olurken, zirvede yer alan yapım dikkat çekti. İzleyicilerin büyük ilgi gösterdiği yarışmalar, diziler ve haber programları arasındaki rekabet ise nefes kesti.

7 NİSAN 2026 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

Televizyon ekranlarında yayınlanan programların izlenme oranlarını belirleyen reyting sonuçları, her gün olduğu gibi bugün de büyük merak konusu oldu. 7 Nisan Salı günü yayınlanan yapımlar arasında zirve yarışı oldukça çekişmeli geçti.

ZİRVEDE HANGİ PROGRAM VAR?

Açıklanan verilere göre günün en çok izlenen programı A.B.I oldu. Yüksek izlenme oranı ve share değeri ile rakiplerini geride bırakan yapım, günü lider tamamladı.

EN ÇOK İZLENEN İLK 10 PROGRAM

Sıra Program Kanal Reyting 1 A.B.I ATV 7.56 2 ESRA EROL'DA ATV 4.65 3 SURVIVOR TV8 4.22 4 MEHMED FETİHLER SULTANI TRT 1 4.16 5 MÜGE ANLI İLE TATLI SERT ATV 4.16 6 A.B.I (ÖZET) ATV 4.10 7 KISKANMAK NOW 4.08 8 SELÇUK TEPELİ İLE NOW ANA HABER NOW 3.67 9 ATV ANA HABER ATV 3.43 10 GELİN KANAL 7 3.03

REYTİNGLERDE DİKKAT ÇEKEN DETAYLAR

ATV kanalı listede birden fazla programla öne çıktı.

Gündüz kuşağı programları yüksek share oranlarıyla dikkat çekti.

Prime time kuşağında rekabet oldukça yoğun geçti.

REYTİNG SONUÇLARI NEDEN ÖNEMLİ?

Reyting sonuçları, televizyon dünyasında programların başarısını belirleyen en önemli kriterlerden biridir. Yapımcılar, kanallar ve reklam verenler için büyük önem taşıyan bu veriler, yayın stratejilerini doğrudan etkiler.

En yüksek share oranı hangi programda?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programı 30.03 share ile dikkat çekti.

Reyting sonuçları neyi ifade eder?

Reyting, bir programın izlenme oranını ve izleyici kitlesini gösterir.