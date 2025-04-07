7 Nisan Resmi Gazete kararları | Bugünün Resmi Gazete kararları neler? Öğretim görevlisi alımı ilanları yayınlandı
Bugün yayımlanan Resmi Gazete kararları yurttaşlar tarafından araştırılıyor. 1920'de kurulan ve 1921 tarihinden itibaren çıkmaya başlayan Resmi Gazete TBMM, cumhurbaşkanı, bakanlıklar ve kamu tüzel kişileri tarafından çıkarılan kanun, kararname, yönetmelik, genelge ve sair mevzuatları yayımlıyor. Beykoz Üniversitesi, İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu, Kadir Has Üniversitesi, İbn Haldun Üniversitesi, Sinop Üniversitesi akademik personel alımı ilanları yayınlandı. Bugün yeni çıkan kararların ardından ise 7 Nisan 2025 Resmi Gazete kararları neler araştırması hız kazandı. Peki, 7 Nisan 2025 Resmi Gazete kararları neler? İşte Bugünün Resmi Gazete kararları!
7 Nisan 2025 tarihli bugünün Resmi Gazete kararları yayımlandı. Resmi Gazete kararları arasında yönetmelik düzenlemesi, tebliğ ve ilan bölümü yer aldı. Peki, 7 Nisan 2025 Resmi Gazete kararları neler? İşte Bugünün Resmi Gazete kararları!
7 NİSAN 2025 RESMİ GAZETE KARARLARI
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
TEBLİĞLER
–– Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2025/2)
–– Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ (No: 2025/3)
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlanları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri