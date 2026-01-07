7 Ocak 2026 Çarşamba Günün Maçları: Bugün Hangi Maçlar Var?

Futbolseverler için heyecan dolu bir gün başlıyor! 7 Ocak 2026 Çarşamba günü Avrupa’nın dev liglerinde ve kupa organizasyonlarında birbirinden kritik mücadeleler sahne alıyor. Özellikle İngiltere Premier Lig, İtalya Serie A, İspanya Süper Kupası ve Yunanistan Kupası karşılaşmaları futbol tutkunlarının yakından takip edeceği mücadeleler arasında yer alıyor. İşte bugün oynanacak maçlar, saatleri ve lig programı…

BUGÜN OYNANACAK MAÇLAR – 7 OCAK 2026 ÇARŞAMBA

Yunanistan Kupası

Saat Maç 18:00 OFI Crete – Asteras Tripolis

İtalya Serie A

Saat Maç 20:30 Bologna – Atalanta 20:30 Napoli – Hellas Verona 22:45 Parma – Inter 22:45 Lazio – Fiorentina 22:45 Torino – Udinese

İspanya Süper Kupası

Saat Maç 22:00 Barcelona – Athletic Bilbao

Portekiz Lig Kupası

Saat Maç 23:00 Benfica – Braga

İngiltere Premier Lig

Saat Maç 22:30 Crystal Palace – Aston Villa 22:30 Brentford – Sunderland 22:30 Manchester City – Brighton 22:30 Fulham – Chelsea 22:30 Everton – Wolverhampton 22:30 Bournemouth – Tottenham 23:15 Newcastle United – Leeds United 23:15 Burnley – Manchester United

MAÇ PROGRAMI HAKKINDA DETAYLAR

Bugün özellikle Premier Lig ve Serie A karşılaşmaları futbol gündeminin zirvesinde yer alıyor. Dev mücadeleler şampiyonluk yarışını, Avrupa kupası potasını ve düşme hattını yakından etkileyecek.

Barcelona – Athletic Bilbao maçı ise İspanya Süper Kupası heyecanının en kritik müsabakalarından biri olarak dikkat çekiyor.

Bugün hangi liglerde maç var?

İngiltere Premier Lig, İtalya Serie A, İspanya Süper Kupası, Yunanistan Kupası ve Portekiz Lig Kupası maçları oynanacak.

7 Ocak 2026 maç programı saat kaçta başlıyor?

Günün ilk maçı saat 18:00’de başlıyor. Program gece yarısına kadar devam ediyor.

Günün öne çıkan maçı hangisi?

Barcelona – Athletic Bilbao ve Premier Lig dev mücadeleleri günün en dikkat çeken maçları arasında.

7 Ocak 2026 Çarşamba günü futbol dolu geçecek. Avrupa’nın en üst liglerinden kritik karşılaşmalar futbolseverlere heyecan dolu bir gün yaşatacak. Günün maçlarını kaçırmamak için programı takipte kalın!