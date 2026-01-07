7 Ocak 2026 Çarşamba Günün Maçları: Bugün Hangi Maçlar Var?

Giriş / Abone Ol
Bugün 7 Ocak 2026 Çarşamba günü hangi liglerde hangi kritik maçlar oynanacak? Premier Lig, Serie A ve İspanya Süper Kupası’nda futbolseverleri nasıl bir heyecan bekliyor? Günün maç programı saat kaçta başlıyor ve hangi karşılaşmalar öne çıkıyor? Yanıtlar haberimizde.

  • 07.01.2026 09:12
  • Giriş: 07.01.2026 09:12
  • Güncelleme: 07.01.2026 09:15
Kaynak: Haber Merkezi
Futbolseverler için heyecan dolu bir gün başlıyor! 7 Ocak 2026 Çarşamba günü Avrupa’nın dev liglerinde ve kupa organizasyonlarında birbirinden kritik mücadeleler sahne alıyor. Özellikle İngiltere Premier Lig, İtalya Serie A, İspanya Süper Kupası ve Yunanistan Kupası karşılaşmaları futbol tutkunlarının yakından takip edeceği mücadeleler arasında yer alıyor. İşte bugün oynanacak maçlar, saatleri ve lig programı

BUGÜN OYNANACAK MAÇLAR – 7 OCAK 2026 ÇARŞAMBA

Yunanistan Kupası

SaatMaç
18:00OFI Crete – Asteras Tripolis

İtalya Serie A

SaatMaç
20:30Bologna – Atalanta
20:30Napoli – Hellas Verona
22:45Parma – Inter
22:45Lazio – Fiorentina
22:45Torino – Udinese

İspanya Süper Kupası

SaatMaç
22:00Barcelona – Athletic Bilbao

Portekiz Lig Kupası

SaatMaç
23:00Benfica – Braga

İngiltere Premier Lig

SaatMaç
22:30Crystal Palace – Aston Villa
22:30Brentford – Sunderland
22:30Manchester City – Brighton
22:30Fulham – Chelsea
22:30Everton – Wolverhampton
22:30Bournemouth – Tottenham
23:15Newcastle United – Leeds United
23:15Burnley – Manchester United

MAÇ PROGRAMI HAKKINDA DETAYLAR

Bugün özellikle Premier Lig ve Serie A karşılaşmaları futbol gündeminin zirvesinde yer alıyor. Dev mücadeleler şampiyonluk yarışını, Avrupa kupası potasını ve düşme hattını yakından etkileyecek.

Barcelona – Athletic Bilbao maçı ise İspanya Süper Kupası heyecanının en kritik müsabakalarından biri olarak dikkat çekiyor.

Bugün hangi liglerde maç var?

İngiltere Premier Lig, İtalya Serie A, İspanya Süper Kupası, Yunanistan Kupası ve Portekiz Lig Kupası maçları oynanacak.

7 Ocak 2026 maç programı saat kaçta başlıyor?

Günün ilk maçı saat 18:00’de başlıyor. Program gece yarısına kadar devam ediyor.

Günün öne çıkan maçı hangisi?

Barcelona – Athletic Bilbao ve Premier Lig dev mücadeleleri günün en dikkat çeken maçları arasında.

7 Ocak 2026 Çarşamba günü futbol dolu geçecek. Avrupa’nın en üst liglerinden kritik karşılaşmalar futbolseverlere heyecan dolu bir gün yaşatacak. Günün maçlarını kaçırmamak için programı takipte kalın!

