7 Ocak 2026 Çarşamba Reyting Sonuçları | Zirvede Sürpriz!

Televizyon izleyicilerinin merakla takip ettiği 7 Ocak 2026 Çarşamba reyting sonuçları belli oldu. Gündüz kuşağı, ana haber bültenleri ve prime time yapımları arasında yaşanan rekabet, izlenme oranlarına doğrudan yansıdı. Zirvede yer alan program ise birçok izleyici için sürpriz olarak değerlendirildi.

ATV, TV8, NOW, Kanal D ve Show TV ekranlarında yayınlanan yapımların Total izleyici grubundaki performansları, günün en çok konuşulan televizyon başlıkları arasında yer aldı.

7 OCAK 2026 ÇARŞAMBA REYTİNG SONUÇLARI (İLK 10, 20+ABC)

Sıra Program Kanal Rating (%) 1 Müge Anlı ile Tatlı Sert ATV 5.26 2 Survivor TV8 4.69 3 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber NOW 4.49 4 Esra Erol'da ATV 4.37 5 Eşref Rüya (TKR) Kanal D 3.79 6 ATV Ana Haber ATV 3.46 7 Emanet (T.S) NOW 3.31 8 Kanal D Ana Haber Kanal D 2.97 9 Show Ana Haber Show TV 2.56 10 Düğün Dernek (T.S) Show TV 2.46

ZİRVEDE GÜNDÜZ KUŞAĞI DAMGASI

Müge Anlı ile Tatlı Sert, 7 Ocak 2026 Çarşamba günü %5,26 reyting oranıyla günün en çok izlenen programı oldu. Gündüz kuşağında yayınlanan yapımın, prime time projelerini geride bırakması reyting tablosunda dikkat çeken bir sürpriz olarak öne çıktı.

Bu sonuç, gündüz kuşağı programlarının izleyiciler üzerindeki güçlü etkisini bir kez daha gözler önüne serdi.

PRİME TİME REKABETİ NEFES KESTİ

Prime time kuşağında Survivor, %4,69 reytingle ikinci sırada yer alırken, ana haber bültenleri de güçlü performanslarıyla ilk sıralarda kendine yer buldu.

Özellikle NOW Ana Haber ve ATV Ana Haber, haber kuşağında izleyicinin ilgisini yüksek oranda çekmeyi başardı.

7 Ocak 2026 Çarşamba reyting birincisi kim oldu?

7 Ocak 2026 Çarşamba günü reytinglerde Müge Anlı ile Tatlı Sert birinci sırada yer aldı.

Survivor kaçıncı sırada yer aldı?

Survivor, Total izleyici grubunda ikinci sırada yer aldı.

Ana haber bültenleri reytinglerde nasıl bir performans gösterdi?

NOW Ana Haber ve ATV Ana Haber, ilk 10 içerisinde üst sıralarda yer alarak güçlü bir izlenme performansı sergiledi.

7 Ocak 2026 Çarşamba reyting sonuçları, gündüz kuşağı ile prime time arasındaki rekabetin ne kadar dengeli ve sürprizlere açık olduğunu gösterdi.

Özellikle Müge Anlı’nın zirvede yer alması, televizyon izleyici alışkanlıklarının gündüz kuşağına olan ilgisinin halen çok güçlü olduğunu bir kez daha ortaya koydu.