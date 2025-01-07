7 Ocak Resmi Gazete kararları: Emniyet müdürü atamaları yayımlandı | Bugünün Resmi Gazete kararları neler?
Bugün yayımlanan Resmi Gazete kararları yurttaşlar tarafından araştırılıyor. 1920'de kurulan ve 1921 tarihinden itibaren çıkmaya başlayan Resmi Gazete TBMM, cumhurbaşkanı, bakanlıklar ve kamu tüzel kişileri tarafından çıkarılan kanun, kararname, yönetmelik, genelge ve sair mevzuatları yayımlıyor. Bugün yeni çıkan kararların ardından ise 7 Ocak 2025 Resmi Gazete kararları neler araştırması hız kazandı. Peki, 7 Ocak 2025 Resmi Gazete kararları neler? İşte Bugünün Resmi Gazete kararları!
7 Ocak 2025 bugünün Resmi Gazete kararları yayımlandı. Bugünün Resmi Gazete kararları arasında yönetmelik düzenlemesi, tebliğ ve ilan bölümü yer aldı. Peki, 7 Ocak 2025 Resmi Gazete kararları neler? İşte Bugünün Resmi Gazete kararları!
EMNİYET MÜDÜRÜ ATAMALARI YAYIMLANDI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de atama kararları yayımlandı. Buna göre, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünde açık bulunan Konya İl Emniyet Müdürlüğüne Maksut Yüksek atandı.
Yüksek, daha önce Emniyet Genel Müdürlüğü Güvenlik Daire Başkanı olarak görev yapıyordu.
7 OCAK 2025 RESMİ GAZETE KARARLARI
ATAMA KARARLARI
–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atama Hakkında Karar (Karar: 2025/1
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
–– Hukuk Sınıfı Subaylar, Hukuk Hizmetleri Başkanlıkları ve Hukuk Hizmetleri Birimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Avrupa Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
TEBLİĞLER
–– Yataklı Sağlık Tesislerinde Yoğun Bakım Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
KARAR
–– Malvarlığının Dondurulması Kararı (Karar Sayısı: 2025/1)
İLÂN BÖLÜMÜ
- Yargı İlânları
- Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
- Çeşitli İlânlar
---T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri