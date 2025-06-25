7 saat yol gitti, görüştürülmedi!

HABER MERKEZİ

Cumhuriyet Halk Partisi’nin cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanarak görevden alınması ile başlayan operasyonlarda tutuklananlar sistematik baskı ve işkencelere maruz kalıyor

Ekrem İmamoğlu aleyhine itirafçı yapılabilmek için tutuklananlara uygulananlar, işkenceye dönüyor. Nezarethanede yemek verilmeden günlerce tutulmak ve cezaevlerinde tek kişilik hücrelere atılma gibi uygulamalarla tutuklular üzerinde baskı oluşturulmaya çalışılıyor. Tutuklular aillerinrden uzaktaki şehirlere gönderilerek, ailleleriye görütşmelere engelleniyor.

Silivri'den Afyon'a sevkedilen tutuklu İBB Medya AŞ Genel Müdürü İpek Elif Atayman'ın oğlu ve 80 yaşındaki babası cezaevi ziyareti için 7 saatlik yol gittikten sonra "sistem arızası" nedeniyle görüştürülmedi. İBB'ye yönelik başlatılan operasyonlarda tutuklanan İpek Elif Atayman'ın oğlu, dedesiyle beraber annesinin tutulduğu Afyonkarahisar Cezaevi'ne gittiklerini, ancak teknik arıza sebebiyle içeriye alınmadıklarını açıkladı.

Sosyal medya hesabından tepki gösteren Elif Atayman'ın oğlu Efe Çakır,"İnsanları ikametine yakın yerlere yerleştirmek bu kadar mı zor?" ifadelerini kullandı.

Atayman'ın oğlu Çakır, şunları yazdı: "İstanbul'dan Afyona 80 yaşındaki dedemle molalı 7 saatte gelebildik. 15:30'daki kapalı görüşe sistem arızasından dolayı alınamayacağımızı öğrendik. En azından sadece anneme haber vermelerini rica ederek ayrıldık. Adapazarı'ndan gelen bir aile daha vardı bizim gördüğümüz, nasıl kalacaklar gidiş dönüş yol zaten en az 6-7bin lira yakıtı geçişi, bir de konaklasalar en az 10 bin liraları bulacak. Hangi bütçe bunu her hafta yapmaya dayanabilir? Silivri dünyanın en büyük 2. Avrupa'nın 1. Büyük cezaevi demek ki ya cezaevleri kapasitesi yetersiz ya kanunlarda problem var.. Ben ortalama beyaz yaka maaşı ile borçsuz bi şekilde döndüremiyorum bu sistemi maalesef, insanları ikametine yakın yerlere yerleştirmek bu kadar mı zor?"

Atayman'a daha önce de Silivri'den sevk edildiği cezaevinde yatak verilmediği ortaya çıkmıştı.