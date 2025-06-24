7 saatlik yol giden oğlu ve babası, İBB tutuklusu Atayman’la ‘arıza’ gerekçesiyle görüştürülmedi!

İBB'ye düzenlenen operasyon kapsamında tutuklanan eski Medya AŞ Genel Müdürü İpek Elif Atayman'a yönelik baskıcı tutum sürüyor. İpek Elif Atayman'ın oğlu Efe Çakır, 'sistem arızası' nedeniyle Elif Atayman'la görüştürülmediklerini bildirdi. 80 yaşındaki dedesiyle birlikte 7 saat yol yaptıktan sonra görüştürülmemelerine tepki gösteren Çakır, "insanları ikametine yakın yerlere yerleştirmek bu kadar mı zor" diye sordu.

"HANGİ BÜTÇE BUNU HER HAFTA YAPABİLİR?"

Elif Atayman'ın oğlu Çakır'ın sosyal medyadan yaptığı açıklama şöyle:

"İstanbul'dan Afyon'a 80 yaşındaki dedemle molalı 7 saatte gelebildik. 15:30’daki kapalı görüşe sistem arızasından dolayı alınamayacağımızı öğrendik. En azından sadece anneme haber vermelerini rica ederek ayrıldık. Adapazarı’ndan gelen bir aile daha vardı bizim gördüğümüz, nasıl kalacaklar gidiş dönüş yol zaten en az 6-7 bin lira yakıtı geçişi, bir de konaklasalar en az 10 bin liraları bulacak. Hangi bütçe bunu her hafta yapmaya dayanabilir? Silivri dünyanın en büyük 2. Avrupa’nın 1. büyük cezaevi demek ki ya cezaevleri kapasitesi yetersiz ya kanunlarda problem var. Ben ortalama beyaz yaka maaşı ile borçsuz bir şekilde döndüremiyorum bu sistemi maalesef, insanları ikametine yakın yerlere yerleştirmek bu kadar mı zor?"