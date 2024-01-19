7 sanıklı Halil Falyalı cinayeti davasında karar çıktı

Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş’ın öldürülmesine ilişkin 7 sanıklı davada karar çıktı.

Mahkeme, Mustafa Söylemez'i 2 kez müebbet hapis cezasına çarptırırken, Mehmet Faysal Söylemez'in ise tüm suçlardan beraatına ve tahliyesine karar verdi.

Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi 36’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, tutuklu yargılanan sanıklar Mustafa Söylemez Antalya S Tipi Kapalı Cezaevi'nden, Cengiz Şener Bodrum S Tipi Kapalı Cezaevi'nden, Ender Yıldız İzmir 2 No'lu Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi'nden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden duruşmaya katıldı. İzmir 1 No’lu F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi’nden tutuklu olan Abdurrahim Çelik ve Mehmet Faysal Söylemez duruşma salonunda hazır bulundu.

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