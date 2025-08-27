7 siyasi parti, Meclis'i olağanüstü toplantıya çağırdı: Gündem Gazze'deki katliam

Meclis'teki 7 siyasi parti, Gazze’deki insanlık dışı katliamı durdurmak ve insani yardım ulaştırabilmek için yapılması gerekenleri konuşmak üzere Meclis'i olağanüstü toplantıya çağırdı.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gazze’deki insanlık dışı katliamı durdurmak ve insani yardım ulaştırabilmek için yapılması gerekenleri konuşmak üzere CHP, DEM Parti, Yeni Yol Partisi Meclis Grubu, YRP, TİP, EMEP ve DP olarak TBMM Genel Kurulunu 29 Ağustos Cuma günü saat 14 00’te olağanüstü toplantıya çağırdık" dedi.

İSRAİL ORDUSU, NASIR HASTANESİ'Nİ HEDEF ALMIŞTI

İsrail ordusu, 25 Ağustos'ta, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta yer alan Nasır Hastanesi'ne üst üste iki saldırı düzenlemişti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, saldırılarda 5'i gazeteci, 5'i sağlık çalışanı 20 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Birinci saldırıdan arama kurtarma çalışmaları devam ederken, canlı yayın kameralarının bu anları kaydettiği sırada ikinci saldırı gerçekleşmişti. Bölgeden gelen görüntüler, basın örgütleri ve uluslararası toplumdan tepki toplamıştı.

Gazze'de 246 gazetecinin ölümünden sorumlu İsrail ordusu, saldırıyı üstlenmiş ancak "gazetecileri doğrudan hedef almadığını" ileri sürmüştü. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, olaya ilişkin açıklama yapmak zorunda kalmış, olayın "trajik bir kaza olduğunu" savunmuştu.