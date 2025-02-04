7 soruda Ege Denizi’nde deprem fırtınası

Ege Denizi'ndeki Santorini Adası çevresinde ardı ardına gelen sarsıntılar hem Yunanistan’da hem de Türkiye’de panik haline sebep oldu.

AFAD buradaki sismik faaliyetleri "deprem fırtınası" olarak tarif ederek, 28 Ocak'tan bu yana bölgede yaklaşık 600 deprem kaydedildi.

Santorini Adası yakınlarında gerçekleşen depremlerin derinlikleri 5 ila 25 kilometre arasında değişiyor.

Yunanistan İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanı Vassilis Kikilias, 2 Şubat'ta sosyal medyadan yaptığı açıklamada peş peşe depremlerin ardından bölgede güvenlik önlemleri aldıklarını açıkladı.

Bakan, mevcut veriler ışığında bunların su altı fay hatlarından kaynaklandığı ve volkanik faaliyetlere bağlı olmadığını vurguladı.

Santorini halkının bir bölümü ise adayı Pazartesi günü kalkan feribotla terk etti.

Adada okullar Salı günü de kapalı olacak.

DEPREM FIRTINASI NE DEMEK?

Kısa bir zaman içerisinde binlerce depremin aynı anda oluşması deprem fırtınası olarak adlandırılıyor.

Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serkan Irmak, "Tabii sismoloji merkezleri belli bir büyüklüğün üzerindeki depremi anons ediyor fakat mikro deprem boyutunda çok daha fazla deprem olduğuna eminim. Muhtemelen son birkaç günde binlerce deprem kayıt edilmiştir veya oluşmuştur" ifadelerini kullandı.

EGE'DEKİ DEPREM FIRTINASI NE ZAMAN BAŞLADI?

Bölgede sismik hareketlilik 28 Ocak'tan bu yana etkisini artırmış durumda. O tarihten bugüne (4 Şubat Salı) yaklaşık 600 sarsıntı kaydedildi.

Ancak uzmanlar, buradaki sismik faaliyetlerin kendisini Ocak ayının başında başladığına dikkat çekiyor.

DHA'ya konuşan Prof. Dr. Serkan Irmak, "Sismik aktiviteye baktığınız zaman aslında ocak ayının başından beri başlayan bir hareket var. Fakat son günlerde çok artan bir hareketle karşı karşıyayız" dedi.

Ege adalarında artan sismik hareketlilikle birlikte alınan tedbirler sonrası Yunan adası Santorini'den tahliye edilen vatandaşlar feribot ile Pire Limanı'na ulaştı./ Fotoğraf: AA

TÜRKİYE'YE EN YAKIN DEPREM NE KADAR UZAKTA GERÇEKLEŞTİ?

Santorini Adası, Yunanistan ile Türkiye'nin hemen hemen orta noktasında bulunuyor.

AFAD, Ege Denizi'nde Türkiye'ye en yakın depremin 140 kilometre mesafede gerçekleştiğini açıkladı.

VOLKANİK PATLAMANIN GERÇEKLEŞMESİ MÜMKÜN MÜ?

Santorini, Helen Yayı olarak bilinen volkanik adalar zincirinin bir parçası.

Bu bölgede 1956'da gerçekleşen bir volkan patlamasında 53 kişi hayatını kaybetmişti.

Ancak hem AFAD hem de Yunanistan’daki kurumlar şu an için herhangi bir volkanik aktivitenin bulunmadığını açıkladı.

Ayrıca uzmanlar da depremlerin yeni bir volkanik aktivite başlangıcını gösterdiğine işaret ediyor.

Görsel: DHA

SANTORİNİ BİR SÜPER YANARDAĞ MI?

Dünya'da bilinen 20 süper yanardağ var ve ortalama her 100 bin yılda dev bir patlama oluyor.

BBC Türkçe'nin aktardığına göre ABD'deki Yellowstone Milli Parkı'nın altında bulunan dev magma ocağı ile İtalya'nın Napoli kenti açıklarındaki Capri Filegri süper yanardağ olarak değerlendiriliyor.

BÖLGEDE TSUNAMİ RİSKİ BULUNUYOR MU?

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi'nden Prof. Dr. Hasan Sözbilir DHA’ya yaptığı açıklamada depremlerin "yeni bir volkanik aktivite başlangıcını gösterdiği kabul edilebilir" ifadesini kullandı.

Sözbilir, bölgedeki fay sistemlerinin "yakın gelecekte yıkıcı deprem üretme ihtimali yüksek görünmektedir" dedi.

Bölgenin uzaklığından dolayı Türkiye kıyılarına yönelik riskin düşük olduğunu kaydeden Sözbilir, şunları söyledi:

"Yediden büyük deprem üretmesi durumunda Kuşadası-Bodrum-Datça kıyılarının tsunami tehlikesi açısından modellenmesi ve buna göre önlem alınması gerekir.”

Yer Bilimci Naci Görür de 7 şiddetinin üzerindeki depremlerde bölgede tsunamiden söz edilebileceğini dile getirdi.

EGE DENİZİ'NDEKİ DEPREMLER HANGİ İLLERİ ETKİLER?

Görür, Ege Denizi'ndeki depremler Muğla ve İzmir kentlerinde yaşayanları uyardı.

Depremlerin yoğunlaştığı Santorini Adası, İzmir ve Muğla’ya yakınlığıyla dikkat çekiyor.

Uzmanlar Aydın'ın Kuşadası ilçesinin de risk altında olabileceğine dikkat çekiyor.

Görür’e göre 7 şiddetinin üzerindeki bir deprem tıpkı tsunami riskinde olduğu gibi Türkiye kıyılarında da yıkıcı bir etki oluşturabilir.

30 Ekim 2020’de Yunanistan’ın Sisam Adası’nda meydana gelen 6.9 büyüklüğündeki depremde İzmir’de 117 kişi yaşamını yitirmişti. Deprem sonrasında kente bağlı Seferihisar ilçesinde ise tsunami meydana gelmişti.