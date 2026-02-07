7 Şubat 2026 Resmi Gazete Kararları | Bugünün Resmi Gazete Kararları

7 Şubat 2026 Resmi Gazete kararları yayımlandı. Vatandaşların yakından takip ettiği bugünkü Resmi Gazete’de, Cumhurbaşkanlığı kararları, yeni yönetmelikler ve içtüzük değişiklikleri yer aldı. Özellikle Danıştay İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük, günün öne çıkan düzenlemeleri arasında bulunuyor.

7 Ekim 1920’de kurulan ve 7 Şubat 1921 tarihinden itibaren yayımlanmaya başlayan Resmi Gazete, Meclis ve Cumhurbaşkanı tarafından çıkarılan kanun, kararname, yönetmelik ve tebliğleri kamuoyuna duyurmaya devam ediyor. Peki, bugünkü Resmi Gazete’de hangi kararlar yer aldı? İşte 7 Şubat 2026 tarihli ve 33161 sayılı Resmi Gazete detayları…

7 ŞUBAT 2026 RESMİ GAZETE YAYIMLANDI

Bugün Resmi Gazete kararları 7 Şubat 2026 tarihi itibarıyla yayımlandı. Resmi Gazete’de yer alan düzenlemeler, başta kamu kurumları olmak üzere vatandaşları ve özel sektörü yakından ilgilendiriyor.

Bu kapsamda, çevreye duyarlı tasarım, gürültü emisyonu, yerli malı uygulamaları ve Danıştay’ın çalışma usullerine ilişkin önemli değişiklikler dikkat çekti.

7 ŞUBAT 2026 RESMİ GAZETE KARARLARI NELER?

7 Şubat 2026 Resmi Gazete, yürütme ve idare bölümünde yer alan yönetmelik, içtüzük ve tebliğlerle yayımlandı. İşte bugünkü Resmi Gazete’de yer alan başlıca kararlar:

Yürütme ve İdare Bölümü

Yönetmelik

Açık Alanda Kullanılan Teçhizat Tarafından Oluşturulan Çevredeki Gürültü Emisyonu ile İlgili Yönetmelik (2000/14/AT)’te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İçtüzük

Danıştay İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük

Tebliğler

Ortam Isıtıcılarının ve Ayrı İlgili Kumandaların Çevreye Duyarlı Tasarım Gerekliliklerine Dair Tebliğ (2024/1103/AB) (SGM-2026/1)

Elektrik Giriş Gücü 125 W ile 500 kW Arasında Olan Motorlarla Tahrik Edilen Fanlarla İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gerekliliklerine Dair Tebliğ (2024/1834/AB) (SGM-2026/2)

Yerli Malı Tebliği (SGM-2024/10)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (SGM-2026/3)

İlân Bölümü

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

RESMİ GAZETE KARARLARI NEDEN ÖNEMLİ?

Resmi Gazete’de yayımlanan kararlar, yayımlandığı tarih itibarıyla yürürlüğe girerek hukuki ve idari süreçlerde bağlayıcı nitelik taşıyor. Bu nedenle bugünkü Resmi Gazete kararları, kamu kurumları, özel sektör ve vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.

7 Şubat 2026 Resmi Gazete yayımlandı mı?

Evet, 7 Şubat 2026 tarihli ve 33161 sayılı Resmi Gazete yayımlandı.

Bugünkü Resmi Gazete’de hangi düzenlemeler var?

Bugünkü Resmi Gazete’de yönetmelik değişiklikleri, Danıştay İçtüzüğü değişikliği ve çeşitli tebliğler yer aldı.

Danıştay İçtüzüğü ile ilgili hangi karar yayımlandı?

Danıştay İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük, 7 Şubat 2026 Resmi Gazete’de yayımlandı.

7 Şubat 2026 Resmi Gazete kararları kimleri ilgilendiriyor?

Yayımlanan kararlar kamu kurumlarını, özel sektörü ve düzenlemelerden etkilenen tüm vatandaşları ilgilendiriyor.