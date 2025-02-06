7 Şubat Cuma 2025 okullar tatil mi? İşte kar tatili ilan edilen iller

7 Şubat 2025 okullar tatil mi? | Kış mevsimiyle birlikte olumsuz hava koşulları ülkeyi etkisi altına almaya başladı. Birçok ilde yoğun kar yağışı sebebiyle geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Valilik ve Kaymakamlıklar tarafından kar tatili ilan edilirken öğrenci ve veliler 7 Şubat Cuma 2025 okullar tatil mi sorusunu araştırmaya koyuldu. Peki, 7 Şubat 2025 okullar tatil mi? İşte kar tatili ilan edilen iller...

7 ŞUBAT 2025 OKULLAR TATİL Mİ?

Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; 19 il için sarı kodlu uyarı yayınlandı. Marmara'nın doğusu, Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Doğu Anadolu bölgeleri yoğun kar yağışlı olacak. Akdeniz'in doğusunda ise sağanak yağmur bekleniyor. Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de kuvvetli poyraz etkili olmayı sürdürecek. Hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı bölgelerde 4 ila 10 derece düşmesi bekleniyor.

Sarı kodlu uyarı gelen iller; Erzincan, Giresun, Gümüşhane, Kastamonu, Kayseri, Malatya, Nevşehir, Niğde, Ordu, Sakarya, Sinop, Sivas, Tokat, Trabzon, Tunceli, Zonguldak, Bayburt, Bartın, Düzce.

Sarı kod ilan edilen illerde yarın okulların tatil ilan edilmesi bekleniyor. Ancak henüz ilgili bölgelerin valiliklerinden ya da kaymakamlıklarından kar tatiline ilişkin bir açıklama yapılmadı. Konuyla ilgili resmi açıklamalar geldikçe haberimiz güncellenecektir.

BUGÜN KAR TATİLİ İLAN EDİLEN İLLER

Bugün yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle 20 ilin tamamında ya da bazı ilçelerinde eğitime 1 gün ara verilmişti.

Kar tatili olan iller arasında Trabzon, Sakarya, Bayburt, Yozgat, Elazığ, Konya, Tunceli, Erzincan, Aksaray, Zonguldak, Giresun, Adana, Bolu, Yalova, Sinop, Düzce, Niğde, Nevşehir, Ordu, Gümüşhane yer aldı. Yukarıda kar tatili duyurusu yapılan illerin bazıları il genelinde bazıları ise ilçe bazlı olarak MEB'e bağlı okullarda eğitim ve öğretime ara verildi.