7 Şubat Cuma günü 20 ilde eğitime kar molası

Yurt genelinde pek çok bölgede etkili olan kar yağışı nedeniyle 7 il genelinde ve bazı illerin ilçelerinde eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verildi.

Türkiye'yi etkisine alan kar yağışı nedeniyle valilik ve kaymakamlıklardan yapılan açıklamalarda bazı il ve ilçelerde 7 Şubat Cuma günü eğitim ve öğretime ara verildiği bildirildi.

Kayseri, Sakarya, Gümüşhane, Nevşehir, Düzce, Kocaeli, Samsun valilikleri, olumsuz hava koşullarının etkisiyle ulaşımda oluşabilecek risklere karşı tüm okulların tatil edildiğini açıkladı.

Öte yandan; Sivas, Rize, Ordu, Bingöl, Kastamonu, Erzurum, Ardahan, Trabzon ve Giresun'un bazı ilçeleri ile Kütahya'nın Domaniç ilçesi, Tokat'ın Almus ilçesinde eğitime bir gün ara verildi.

Sinop'ta bazı ilçeler ve kent merkezi ile Bolu merkez ilçe ile Mudurnu ve Göynük ilçelerinde taşımalı eğitime bir gün ara verildi.