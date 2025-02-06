7 Şubat Cuma günü okulların tatil edildiği illerin sayısı artıyor

Ülke genelinde etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle bazı kentlerin tamamında, bazılarında ise bazı ilçelerde eğitime yine ara verildi. Şu ana kadar eğitime ara verildiği açıklanan iller arasında Gümüşhane, Kayseri, Ordu, Sakarya, Sinop, Sivas, bulunuyor.

GÜMÜŞHANE

Gümüşhane’de kar yağışı sonrasında oluşan olumsuz hava ve yol şartları nedeniyle eğitim öğretime il genelinde 1 gün ara verildi.

Konuyla ilgili Gümüşhane Valiliği'nden yapılan açıklamada "Meteorolojik tahminlere göre, ilimiz genelinde olumsuz hava şartlarının 7 Şubat 2025 tarihine kadar devam edecek olması ve hava sıcaklığının düşmesine bağlı olarak yollarda oluşacak buzlanmanın sebep olabileceği ulaşımdaki aksamalara binaen, İl merkezi ve ilçelerimizde Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olarak faaliyet gösteren her tür ve derecedeki resmi/özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları ile diğer kamu, kurum kuruluşlarına ait kreş ve okul öncesi eğitim kurumlarında 7 Şubat 2025 Cuma günü bir gün süre eğitime ara verilmesine karar verilmiştir" denildi.



Ayrıca kamu kurum ve kuruluşları çalışanlarından; hamile, engelli, diyaliz hastaları ile kalp ve böbrek yetmezliği, kanser vb. kronik ağır hastalığı olan memurlar ve diğer kamu görevlilerinin de 7 Şubat 2025 Cuma günü 1 gün süre ile idari izinli sayılacakları duyuruldu.

KAYSERİ

Kayseri'de kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji İl Müdürlüğü verilerine göre, Kayseri genelinde devam eden kar yağışının yarın da görüleceği ve gece saatlerinde yoğun buzlanma oluşacağı, muhtemel risklere karşı eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

​​​​​​​"Mevcut hava koşulları sebebiyle meydana gelebilecek muhtemel olumsuzlukları önlemek amacıyla taşımalı eğitim, il merkezi ile ilçeler arasındaki kamu çalışanları ve öğrenci hareketliliği de dikkate alınarak il genelindeki, resmi özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde valiliğimiz kararıyla 7 Şubat 2025 tarihinde eğitime ara verilmiştir. Okullarda eğitime ara verilen günde kreş, anaokulu ve ilkokula çocuğu devam eden kadın personel (sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu hizmetin gereği olarak ilgili birim amirleri tarafından değerlendirilecektir), malul, engelli, ağır kronik rahatsız ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır."

ORDU

Ordu Valiliği, devam eden kar yağışı nedeniyle 13 ilçenin tamamında, 6 ilçede ise kısmen eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, ilin yüksek kesimlerinde devam eden kar yağışı, don riski ve buzlanma nedeniyle Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye ve Ulubey ilçelerinin tamamında eğitime 1 gün ara verildiği açıklandı. Açıklamada, Akkuş, Altınordu, Fatsa, Gülyalı, Perşembe ve Ünye ilçelerinde ise kısmi olarak eğitime 1 gün ara verildiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, resmi ve özel tüm eğitim-öğretim kurumlarında (okullar, halk eğitim merkezi kursları, rehabilitasyon merkezleri, özel öğretim kursları) 7 Şubat 2025 Cuma günü 1 gün süreyle eğitim-öğretime ara verildiği, tamamen ve kısmen eğitim ve öğretime ara verilen ilçelerde engeli olan ve hamile kamu görevlilerinin de aynı gün idari izinli sayılacakları belirtildi.

SAKARYA

Sakarya’da etkisini artırarak sürdürmesi beklenen kar yağışı sebebi ile okullar 1 gün daha tatil edildi.

Sakarya’da sabah saatlerinde başlayan ve etkisini artırarak sürdürmesi beklenen kar yağışı sebebi ile okullar 1 gün daha tatil edildi. Konuya ilişkin Sakarya Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, "Son meteorolojik değerlendirmelere göre; kar yağışının etkisini artırarak sürdürecek olması ve buzlanma tehlikesi nedeniyle 7 Şubat 2025 Cuma günü, ilimiz genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (üniversiteler hariç) eğitim öğretime 1 (bir) gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve kronik hastalığı olan personel ile anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan kadın personellerimiz 1 gün idari izinli sayılacaktır" denildi.

SİNOP

Sinop'ta etkili olan kar nedeniyle bazı ilçeler ile kent merkezinde yarın için taşımalı eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kentteki olumsuz hava koşullarının devam ettiği vurgulandı.

Kar yağışı dolasıyla önleyici tedbir olarak bazı ilçeler ile kent merkezinde taşımalı eğitime ara verildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Taşıma yoluyla eğitime erişim yönetmeliği çerçevesinde kent merkezi, Ayancık, Türkeli, Gerze, Erfelek, Dikmen ve Durağan ilçelerinde tüm resmi ve özel okullar ile özel eğitim kurumlarında 7 Şubat Cuma günü eğitim, öğretime ara verilmiştir."

SİVAS

Sivas'ta etkisini gösteren soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle merkez ilçeye bağlı köy ve beldelerde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sarı kod ile uyardığı Sivas'ta yoğun kar yağışı ve tipi etkili oldu. Kent genelinde etkisini gösteren olumsuz hava şartları nedeniyle Sivas merkeze bağlı köy ve beldelerden taşımalı eğitim gören öğrenciler için 7 Şubat Cuma günü eğitime bir gün ara verildi.

Sivas Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "İlimiz genelinde etkisini sürdüren olumsuz hava şartları nedeniyle ulaşımda oluşabilecek risk ve tehlikelere karşı tedbir amacıyla, Sivas merkez ilçeye bağlı köylerimizden ve beldelerimizden taşımalı eğitim yolu ile erişim sağlanan temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarında taşımalı eğitim-öğretime 7 Şubat 2025 Cuma günü 1 gün süreyle ara verilmiştir. Taşımalı kapsamında olmayan öğrenciler için eğitim-öğretim normal düzeninde devam edecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.