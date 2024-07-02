7 Temmuz hangi burç? 7 Temmuz’da doğanların burcu ve özellikleri
Astroloji ile ilgilenen yurttaşlar insanların doğum tarihlerine göre belirlenen burçlara dair sorularıyla araştırmalarını sürdürüyor. 7 Temmuz hangi burç sorusu ise 7 Temmuz tarihinde doğanların burçlarını öğrenmek için gündeme getiriliyor. 12 gruba ayrılan burçlar astrolojiyle ilgilenen insanlar için insanın hayatında oldukça etkili. Peki, 7 Temmuz hangi burç? İşte 7 Temmuz’da doğanların burcu ve özellikleri!
7 Temmuz hangi burç? | Astrolojiyle ilgilenen yurttaşlar 7 Temmuz’da doğanların burcu ve özellikleri araştırması yaparak burçlara dair bilgi topluyor. Astrolojiye göre bir insanın doğum tarihine göre gezegenlerin, güneşin ve yıldızın konumları o tarihte doğan insanların hayatını etkiliyor. Bilimsel olarak herhangi bir ispatı olmayan bu inanışa dair ise astrolojide insanların doğum tarihine göre edindikleri akrep, aslan, balık, başak, boğa, ikizler, koç, kova, oğlak, terazi, yay ve yengeç olmak üzere toplam on iki adet burç bulunmakta. Peki, 7 Temmuz hangi burç? İşte 7 Temmuz’da doğanların burcu ve özellikleri!
7 TEMMUZ HANGİ BURÇ?
7 Temmuz’da doğan kişiler yengeç burcuna mensuptur. Yengeç burcu, 22 Haziran - 23 Temmuz tarihleri arasında doğanları kapsar. Hava elementi ile ilişkilendirilen yengeç burcu duygusallığı, empati yeteneği ve koruyucu yapısıyla bilinir.
7 TEMMUZ’DA DOĞANLARIN ÖZELLİKLERİ
7 Temmuz’da doğan yengeç burcunun astrolojiye göre sahip olduğuna inanılan özellikleri şu şekildedir:
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Duygusal ve Empatik: 7 Temmuz doğumlular, yüksek duygusal zekaları ve empati yetenekleri ile tanınırlar. Başkalarının duygularını anlama ve onlara destek olma konusunda oldukça başarılıdırlar.
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Koruyucu ve Sadık: 7 Temmuz'da doğanlar, sevdiklerine karşı koruyucu ve sadıktır. Ailelerine ve yakınlarına büyük bir bağlılık duyarlar.
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Sezgisel ve Hassas: 7 Temmuz doğumlular, güçlü sezgileri ve hassas yapıları ile dikkat çekerler. Çevrelerindeki enerji ve duyguları kolayca hissedebilirler.
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İçedönük ve Güven Arayan: 7 Temmuz'da doğanlar, genellikle içedönük bir yapıya sahiptir ve güvenli bir çevrede bulunmayı tercih ederler. Güvenli ve huzurlu bir ortamda daha mutlu olurlar.
7 TEMMUZ’DA DOĞAN ÜNLÜLER
- 611 - Eudokia Epifaneia, Bizans İmparatoru Herakleios'un ilk eşi Fabia Eudokia ile birlikteliğinden olan tek kızı
- 1053 - Shirakawa, Japonya'nın geleneksel veraset düzenine göre 72. imparatoru (ö. 1129)
- 1119 - Sutoku, Japonya'nın geleneksel veraset düzenine göre 75. imparatoru (ö. 1164)
- 1540 - II. János, 1540-1571 arası Transilvanya ve Macaristan Kralı (ö. 1571)
- 1746 - Giuseppe Piazzi, İtalyan rahip, matematikçi ve astronom (ö. 1826)
- 1752 - Joseph Marie Jacquard, Fransız mucit (ö. 1834)
- 1833 - Félicien Rops, Belçikalı bir sanatçıydı (ö. 1898)
- 1843 - Camillo Golgi, İtalyan doktor, patolog, bilim insanı ve Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü sahibi (ö. 1926)
- 1848 - Rodrigues Alves, Brezilya'nın ilk Hazine Bakanı ve beşinci devlet başkanı (ö. 1919)
- 1854 - Nikolay Morozov, Rus bilim insanı ve Yeni Kronoloji'nin kurucusu (ö. 1946)
- 1860 - Gustav Mahler, Avusturyalı besteci (ö. 1911)
- 1861 - Nettie Maria Stevens, Amerikalı genetikçi (ö. 1912)
- 1882 - Yanka Kupala, Beyaz Rus şair ve yazar (ö. 1942)
- 1887 - Marc Chagall, Rus asıllı Fransız ressam (ö. 1985)
- 1891 - Tadamichi Kuribayashi, II. Dünya Savaşı'nda Japon İmparatorluğu generali (ö. 1945)
- 1899 - George Cukor, Amerikalı sinema yönetmeni (ö. 1983)
- 1901 - Vittorio De Sica, İtalyan yeni gerçekçi yönetmen ve oyuncu (ö. 1974)
- 1902 - Vittorio de Sica, İtalyan yönetmen (ö. 1974)
- 1907 - Robert A. Heinlein, Amerikalı roman ve bilimkurgu yazarı (ö. 1988)
- 1911 - Gian Carlo Menotti, İtalyan asıllı Amerikalı besteci (ö. 2007)
- 1917 - Guri Richter, Danimarkalı oyuncu (ö. 1995)
- 1919 - Jon Pertwee, İngiliz oyuncu (ö. 1997)
- 1921 - Adolf von Thadden, aşırı sağcı Alman politikacı (ö. 1996)
- 1924 - Kerim Olowu, Nijerya'lı sporcu (ö. 2019)
- 1927 - Doc Severinsen, Amerikalı caz trompetçisi
- 1928 - Pat Hitchcock, İngiliz aktris ve film yapımcısı (ö. 2021)
- 1930 - Bilyana Plavsiç, Bosna Hersekli politikacı
- 1930 - Hank Mobley, Amerikalı hard bop ve soul jazz saksofoncusu (ö. 1986)
- 1931 - David Eddings, Amerikalı yazar (ö. 2009)
- 1931 - Talât Sait Halman, Türk şair, yazar, çevirmen, akademisyen, diplomat ve siyasetçi (ö. 2014)
- 1933 - David McCullough, Amerikalı yazar, anlatıcı, tarihçi ve öğretim üyesi (ö. 2022)
- 1936 - Lisa Seagram, Amerikalı oyuncu (ö. 2019)
- 1936 - Jo Siffert, İsviçreli otomobil yarışı pilotu (ö. 1971)
- 1936 - Nikos Xylouris, Yunan besteci ve şarkıcı (ö. 1980)
- 1938 - Jan Assmann, Alman Mısırbilimci ve dinbilimci
- 1939 - Robert Nixon, İngiliz çizer (ö. 2002)
- 1939 - Yelena Obraztsova, Rus mezzo-soprano (ö. 2015)
- 1940 - Ringo Starr, İngiliz müzisyen ve The Beatles müzik grubu üyesi
- 1941 - Michael Howard, Britanyalı muhafazakâr siyasetçi
- 1941 - Jim Rodford, İngiliz müzisyen ve şarkıcı (ö. 2018)
- 1942 - Carmen Duncan, Avustralyalı oyuncu, eğitimci ve aktivist (ö. 2019)
- 1944 - Feri Cansel, Türk sinema oyuncusu (ö. 1983)
- 1944 - Jürgen Grabowski, Alman eski futbolcu
- 1944 - Tony Jacklin, İngiliz golfçü
- 1944 - Ian Wilmut, İngiliz embriyolog
- 1945 - Adele Goldberg, Amerikalı bilgisayar bilimcisi
- 1947 - Gyanendra Bir Bikram Şah Dev, Nepal eski Kralı
- 1949 - Shelley Duvall, Amerikalı oyuncu, komedyen ve seslendirme sanatçısı
- 1952 - Nevzat Tarhan, Türk hekim ve psikiyatrist
- 1960 - Ralph Sampson, Amerikalı eski profesyonel basketbol oyuncusu
- 1962 - Akiva Goldsman, Amerikalı film senaristi ve yapımcısı
- 1962 - Sırrı Süreyya Önder, Türk sinemacı, yazar ve siyasetçi
- 1962 - Ali Teoman, Türk yazar (ö. 2011)
- 1968 - Jorja Fox, Amerikalı oyuncu
- 1969 - Ali İhsan Yavuz, Türk siyasetçi
- 1969 - Metin Feyzioğlu, Türk hukukçu ve Türkiye Barolar Birliği Başkanı
- 1970 - Erik Zabel, emekli Alman yol bisikleti yarışçısı
- 1972 - Kirsten Vangsness, Amerikalı oyuncu
- 1975 - Nina Hoss, Alman tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu
- 1976 - Bérénice Bejo, Arjantin asıllı Fransız oyuncu
- 1976 - Ercüment Olgundeniz, Türk disk ve gülle atıcısı
- 1978 - Chris Andersen, Amerikalı basketbolcu
- 1978 - Yasemin Kozanoğlu, Türk manken ve oyuncu
- 1979 - Patricia Aulitzky, Avusturyalı aktris ve şarkıcı
- 1979 - Zahide Yetiş, Türk sunucu
- 1980 - Serdar Kulbilge, Türk sporcu
- 1980 - Michelle Kwan, Amerikalı buz patenci
- 1981 - Mahendra Singh Dhoni, Hint bir Kriket oyuncusu
- 1981 - Synyster Gates, Amerikalı müzisyen, söz yazarı ve Avenged Sevenfold müzik grubunun gitaristi
- 1981 - Michael Silberbauer, Danimarkalı millî futbolcu
- 1982 - Cassidy, Amerikalı müzisyen
- 1982 - Jan Laštůvka, Çek millî kaleci
- 1982 - George Owu, Ganalı futbolcu
- 1983 - Jakub Wawrzyniak, Polonyalı millî futbolcu
- 1984 - Alberto Aquilani, İtalyan futbolcu
- 1984 - Stephanie Stumph, Alman aktris
- 1986 - Ana Kasparian, Amerikalı ilerici bir siyaset yorumcu, medya sunucusu, üniversite öğretim üyesi ve gazeteci
- 1986 - Sevyn Streeter, Amerikalı şarkıcı ve söz yazarı
- 1987 - Volkan Şen, Türk futbolcu
- 1990 - Lee Addy, Ganalı millî futbolcu
- 1991 - Alesso, İsveçli DJ ve prodüktör
- 1991 - James Forrest, İskoç millî futbolcu
- 1992 - Dominik Furman, Polonyalı futbolcu
- 1992 - Nathalia Ramos, İspanyol oyuncu
- 1993 - Capital Steez, Amerikalı hip hop sanatçısı (ö. 2012)
- 1994 - Mattheus Oliveira, Brezilyalı futbolcu
- 1999 - Moussa Diaby, Fransız futbolcu
- 2000 - Eren Elmalı, Türk millî futbolcu
7 TEMMUZ BURCUNUN YÜKSELENİ
7 Temmuz’da doğan kişilerin yükselen burçları, doğum saatine bağlı olarak değişir. Astrolojiye göre yükselen burcun etkisi, kişinin dış dünyaya yansıttığı enerji ve ilk izlenimlerde belirleyici rol oynar. Astroloji analizlerinde yükselen burcu hesaplaması yapmak için doğum saatine ihtiyaç vardır.
7 TEMMUZ DOĞANLARIN ŞANSLI SAYILARI, RENKLERİ VE UĞURLU TAŞLARI
- Şanslı Sayılar: 2, 7, 11, 16, 25
- Şanslı Renkler: Gümüş, beyaz
- Uğurlu Taşlar: İnci, aytaşı, kuvars
7 Temmuz’da Doğanların Aşk Hayatı
7 Temmuz'da doğanlar, aşk hayatında duygusal ve şefkatli bir partnerdir. İlişkilerinde sadakat ve derin duygusal bağlar en önemli unsurlardır. 7 Temmuz doğumlular, Akrep ve Balık burçları ile uyumlu bir ilişki sürdürebilirken, Koç ve Terazi burçları ile zorluklar yaşayabilir.
7 TEMMUZ’DA DOĞANLARIN KARİYER VE İŞ HAYATI
7 Temmuz doğumlular, sezgisel zekaları ve empati yetenekleri sayesinde iş hayatında başarılı olurlar. Psikoloji, sağlık hizmetleri, sosyal hizmetler ve sanat gibi alanlarda öne çıkabilirler. Yardımsever ve koruyucu yapıları ile kariyerlerinde fark yaratabilirler.
7 Temmuz’da doğanların diğer burçlar ile uyumu
7 Temmuz doğumluların diğer burçlarla uyumu, ilişkilerdeki dinamiklere bağlı olarak değişir. En uyumlu burçlar arasında Akrep ve Balık yer alırken, Koç ve Terazi burçları ile anlaşmazlıklar yaşanabilir. 7 Temmuz'da doğanların güçlü ve zayıf yönlerini anlamak, ilişkilerde dengeyi sağlamak için önemlidir.