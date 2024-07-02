7 Temmuz hangi burç? 7 Temmuz’da doğanların burcu ve özellikleri

Astroloji ile ilgilenen yurttaşlar insanların doğum tarihlerine göre belirlenen burçlara dair sorularıyla araştırmalarını sürdürüyor. 7 Temmuz hangi burç sorusu ise 7 Temmuz tarihinde doğanların burçlarını öğrenmek için gündeme getiriliyor. 12 gruba ayrılan burçlar astrolojiyle ilgilenen insanlar için insanın hayatında oldukça etkili. Peki, 7 Temmuz hangi burç? İşte 7 Temmuz’da doğanların burcu ve özellikleri!

7 Temmuz hangi burç? | Astrolojiyle ilgilenen yurttaşlar 7 Temmuz’da doğanların burcu ve özellikleri araştırması yaparak burçlara dair bilgi topluyor. Astrolojiye göre bir insanın doğum tarihine göre gezegenlerin, güneşin ve yıldızın konumları o tarihte doğan insanların hayatını etkiliyor. Bilimsel olarak herhangi bir ispatı olmayan bu inanışa dair ise astrolojide insanların doğum tarihine göre edindikleri akrep, aslan, balık, başak, boğa, ikizler, koç, kova, oğlak, terazi, yay ve yengeç olmak üzere toplam on iki adet burç bulunmakta. Peki, 7 Temmuz hangi burç? İşte 7 Temmuz’da doğanların burcu ve özellikleri!

7 TEMMUZ HANGİ BURÇ?

7 Temmuz’da doğan kişiler yengeç burcuna mensuptur. Yengeç burcu, 22 Haziran - 23 Temmuz tarihleri arasında doğanları kapsar. Hava elementi ile ilişkilendirilen yengeç burcu duygusallığı, empati yeteneği ve koruyucu yapısıyla bilinir.

7 TEMMUZ’DA DOĞANLARIN ÖZELLİKLERİ

7 Temmuz’da doğan yengeç burcunun astrolojiye göre sahip olduğuna inanılan özellikleri şu şekildedir:

Duygusal ve Empatik: 7 Temmuz doğumlular, yüksek duygusal zekaları ve empati yetenekleri ile tanınırlar. Başkalarının duygularını anlama ve onlara destek olma konusunda oldukça başarılıdırlar.

Koruyucu ve Sadık: 7 Temmuz'da doğanlar, sevdiklerine karşı koruyucu ve sadıktır. Ailelerine ve yakınlarına büyük bir bağlılık duyarlar.

Sezgisel ve Hassas: 7 Temmuz doğumlular, güçlü sezgileri ve hassas yapıları ile dikkat çekerler. Çevrelerindeki enerji ve duyguları kolayca hissedebilirler.

İçedönük ve Güven Arayan: 7 Temmuz'da doğanlar, genellikle içedönük bir yapıya sahiptir ve güvenli bir çevrede bulunmayı tercih ederler. Güvenli ve huzurlu bir ortamda daha mutlu olurlar.

7 TEMMUZ’DA DOĞAN ÜNLÜLER

611 - Eudokia Epifaneia, Bizans İmparatoru Herakleios'un ilk eşi Fabia Eudokia ile birlikteliğinden olan tek kızı

1053 - Shirakawa, Japonya'nın geleneksel veraset düzenine göre 72. imparatoru (ö. 1129)

1119 - Sutoku, Japonya'nın geleneksel veraset düzenine göre 75. imparatoru (ö. 1164)

1540 - II. János, 1540-1571 arası Transilvanya ve Macaristan Kralı (ö. 1571)

1746 - Giuseppe Piazzi, İtalyan rahip, matematikçi ve astronom (ö. 1826)

1752 - Joseph Marie Jacquard, Fransız mucit (ö. 1834)

1833 - Félicien Rops, Belçikalı bir sanatçıydı (ö. 1898)

1843 - Camillo Golgi, İtalyan doktor, patolog, bilim insanı ve Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü sahibi (ö. 1926)

1848 - Rodrigues Alves, Brezilya'nın ilk Hazine Bakanı ve beşinci devlet başkanı (ö. 1919)

1854 - Nikolay Morozov, Rus bilim insanı ve Yeni Kronoloji'nin kurucusu (ö. 1946)

1860 - Gustav Mahler, Avusturyalı besteci (ö. 1911)

1861 - Nettie Maria Stevens, Amerikalı genetikçi (ö. 1912)

1882 - Yanka Kupala, Beyaz Rus şair ve yazar (ö. 1942)

1887 - Marc Chagall, Rus asıllı Fransız ressam (ö. 1985)

1891 - Tadamichi Kuribayashi, II. Dünya Savaşı'nda Japon İmparatorluğu generali (ö. 1945)

1899 - George Cukor, Amerikalı sinema yönetmeni (ö. 1983)

1901 - Vittorio De Sica, İtalyan yeni gerçekçi yönetmen ve oyuncu (ö. 1974)

1902 - Vittorio de Sica, İtalyan yönetmen (ö. 1974)

1907 - Robert A. Heinlein, Amerikalı roman ve bilimkurgu yazarı (ö. 1988)

1911 - Gian Carlo Menotti, İtalyan asıllı Amerikalı besteci (ö. 2007)

1917 - Guri Richter, Danimarkalı oyuncu (ö. 1995)

1919 - Jon Pertwee, İngiliz oyuncu (ö. 1997)

1921 - Adolf von Thadden, aşırı sağcı Alman politikacı (ö. 1996)

1924 - Kerim Olowu, Nijerya'lı sporcu (ö. 2019)

1927 - Doc Severinsen, Amerikalı caz trompetçisi

1928 - Pat Hitchcock, İngiliz aktris ve film yapımcısı (ö. 2021)

1930 - Bilyana Plavsiç, Bosna Hersekli politikacı

1930 - Hank Mobley, Amerikalı hard bop ve soul jazz saksofoncusu (ö. 1986)

1931 - David Eddings, Amerikalı yazar (ö. 2009)

1931 - Talât Sait Halman, Türk şair, yazar, çevirmen, akademisyen, diplomat ve siyasetçi (ö. 2014)

1933 - David McCullough, Amerikalı yazar, anlatıcı, tarihçi ve öğretim üyesi (ö. 2022)

1936 - Lisa Seagram, Amerikalı oyuncu (ö. 2019)

1936 - Jo Siffert, İsviçreli otomobil yarışı pilotu (ö. 1971)

1936 - Nikos Xylouris, Yunan besteci ve şarkıcı (ö. 1980)

1938 - Jan Assmann, Alman Mısırbilimci ve dinbilimci

1939 - Robert Nixon, İngiliz çizer (ö. 2002)

1939 - Yelena Obraztsova, Rus mezzo-soprano (ö. 2015)

1940 - Ringo Starr, İngiliz müzisyen ve The Beatles müzik grubu üyesi

1941 - Michael Howard, Britanyalı muhafazakâr siyasetçi

1941 - Jim Rodford, İngiliz müzisyen ve şarkıcı (ö. 2018)

1942 - Carmen Duncan, Avustralyalı oyuncu, eğitimci ve aktivist (ö. 2019)

1944 - Feri Cansel, Türk sinema oyuncusu (ö. 1983)

1944 - Jürgen Grabowski, Alman eski futbolcu

1944 - Tony Jacklin, İngiliz golfçü

1944 - Ian Wilmut, İngiliz embriyolog

1945 - Adele Goldberg, Amerikalı bilgisayar bilimcisi

1947 - Gyanendra Bir Bikram Şah Dev, Nepal eski Kralı

1949 - Shelley Duvall, Amerikalı oyuncu, komedyen ve seslendirme sanatçısı

1952 - Nevzat Tarhan, Türk hekim ve psikiyatrist

1960 - Ralph Sampson, Amerikalı eski profesyonel basketbol oyuncusu

1962 - Akiva Goldsman, Amerikalı film senaristi ve yapımcısı

1962 - Sırrı Süreyya Önder, Türk sinemacı, yazar ve siyasetçi

1962 - Ali Teoman, Türk yazar (ö. 2011)

1968 - Jorja Fox, Amerikalı oyuncu

1969 - Ali İhsan Yavuz, Türk siyasetçi

1969 - Metin Feyzioğlu, Türk hukukçu ve Türkiye Barolar Birliği Başkanı

1970 - Erik Zabel, emekli Alman yol bisikleti yarışçısı

1972 - Kirsten Vangsness, Amerikalı oyuncu

1975 - Nina Hoss, Alman tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu

1976 - Bérénice Bejo, Arjantin asıllı Fransız oyuncu

1976 - Ercüment Olgundeniz, Türk disk ve gülle atıcısı

1978 - Chris Andersen, Amerikalı basketbolcu

1978 - Yasemin Kozanoğlu, Türk manken ve oyuncu

1979 - Patricia Aulitzky, Avusturyalı aktris ve şarkıcı

1979 - Zahide Yetiş, Türk sunucu

1980 - Serdar Kulbilge, Türk sporcu

1980 - Michelle Kwan, Amerikalı buz patenci

1981 - Mahendra Singh Dhoni, Hint bir Kriket oyuncusu

1981 - Synyster Gates, Amerikalı müzisyen, söz yazarı ve Avenged Sevenfold müzik grubunun gitaristi

1981 - Michael Silberbauer, Danimarkalı millî futbolcu

1982 - Cassidy, Amerikalı müzisyen

1982 - Jan Laštůvka, Çek millî kaleci

1982 - George Owu, Ganalı futbolcu

1983 - Jakub Wawrzyniak, Polonyalı millî futbolcu

1984 - Alberto Aquilani, İtalyan futbolcu

1984 - Stephanie Stumph, Alman aktris

1986 - Ana Kasparian, Amerikalı ilerici bir siyaset yorumcu, medya sunucusu, üniversite öğretim üyesi ve gazeteci

1986 - Sevyn Streeter, Amerikalı şarkıcı ve söz yazarı

1987 - Volkan Şen, Türk futbolcu

1990 - Lee Addy, Ganalı millî futbolcu

1991 - Alesso, İsveçli DJ ve prodüktör

1991 - James Forrest, İskoç millî futbolcu

1992 - Dominik Furman, Polonyalı futbolcu

1992 - Nathalia Ramos, İspanyol oyuncu

1993 - Capital Steez, Amerikalı hip hop sanatçısı (ö. 2012)

1994 - Mattheus Oliveira, Brezilyalı futbolcu

1999 - Moussa Diaby, Fransız futbolcu

2000 - Eren Elmalı, Türk millî futbolcu

7 TEMMUZ BURCUNUN YÜKSELENİ

7 Temmuz’da doğan kişilerin yükselen burçları, doğum saatine bağlı olarak değişir. Astrolojiye göre yükselen burcun etkisi, kişinin dış dünyaya yansıttığı enerji ve ilk izlenimlerde belirleyici rol oynar. Astroloji analizlerinde yükselen burcu hesaplaması yapmak için doğum saatine ihtiyaç vardır.

7 TEMMUZ DOĞANLARIN ŞANSLI SAYILARI, RENKLERİ VE UĞURLU TAŞLARI

Şanslı Sayılar: 2, 7, 11, 16, 25

2, 7, 11, 16, 25 Şanslı Renkler: Gümüş, beyaz

Gümüş, beyaz Uğurlu Taşlar: İnci, aytaşı, kuvars

7 Temmuz’da Doğanların Aşk Hayatı

7 Temmuz'da doğanlar, aşk hayatında duygusal ve şefkatli bir partnerdir. İlişkilerinde sadakat ve derin duygusal bağlar en önemli unsurlardır. 7 Temmuz doğumlular, Akrep ve Balık burçları ile uyumlu bir ilişki sürdürebilirken, Koç ve Terazi burçları ile zorluklar yaşayabilir.

7 TEMMUZ’DA DOĞANLARIN KARİYER VE İŞ HAYATI

7 Temmuz doğumlular, sezgisel zekaları ve empati yetenekleri sayesinde iş hayatında başarılı olurlar. Psikoloji, sağlık hizmetleri, sosyal hizmetler ve sanat gibi alanlarda öne çıkabilirler. Yardımsever ve koruyucu yapıları ile kariyerlerinde fark yaratabilirler.

7 Temmuz’da doğanların diğer burçlar ile uyumu

7 Temmuz doğumluların diğer burçlarla uyumu, ilişkilerdeki dinamiklere bağlı olarak değişir. En uyumlu burçlar arasında Akrep ve Balık yer alırken, Koç ve Terazi burçları ile anlaşmazlıklar yaşanabilir. 7 Temmuz'da doğanların güçlü ve zayıf yönlerini anlamak, ilişkilerde dengeyi sağlamak için önemlidir.