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7 tutuklu gazeteci hakkında tahliye kararı

SİHA saldırısından öldürülen gazeteciler Nazım Daştan ve Cihan Bilgin için basın açıklaması yapmak isterken gözaltına alınan ve tutuklanan gazeteciler Gülistan Dursun, Can Papila, Pınar Gayıp, Serpil Ünal, Hayri Tunç, Muhammed Enes Sezgin ve Osman Akın hakkında tahliye kararı verildi.

Medya
  • 31.01.2025 16:53
  • Giriş: 31.01.2025 16:53
  • Güncelleme: 31.01.2025 16:58
7 tutuklu gazeteci hakkında tahliye kararı
Fotoğraf: MLSA

Suriye’de SİHA saldırısında öldürülen gazeteciler Nazım Daştan ve Cihan Bilgin için basın açıklaması yapmak isterken gözaltına alınıp tutuklanan gazeteciler hakkında tahliye kararı verildi.

MLSA'nın aktardığına göre basın açıklamasının ardından gözaltına alınarak tutuklanan Gülistan Dursun, Can Papila, Pınar Gayıp, Serpil Ünal, Hayri Tunç, Muhammed Enes Sezgin ve Osman Akın hakkında tahliye kararı verildi.

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