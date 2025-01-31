7 tutuklu gazeteci hakkında tahliye kararı

Suriye’de SİHA saldırısında öldürülen gazeteciler Nazım Daştan ve Cihan Bilgin için basın açıklaması yapmak isterken gözaltına alınıp tutuklanan gazeteciler hakkında tahliye kararı verildi.

MLSA'nın aktardığına göre basın açıklamasının ardından gözaltına alınarak tutuklanan Gülistan Dursun, Can Papila, Pınar Gayıp, Serpil Ünal, Hayri Tunç, Muhammed Enes Sezgin ve Osman Akın hakkında tahliye kararı verildi.