7 ülkede sel felaketi: Tuna Nehri taştı, 23 kişi öldü

Şiddeetli yağışların etkili olduğu Romanya, Çekya, Polonya, Avusturya, Macaristan, Slovakya ve İtalya'da can kaybı artıyor.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki tarihi parlamento binası, Avrupa'daki yoğun yağışların yol açtığı selden etkilendi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Budapeşte'den geçen Tuna Nehri'nin taştığı ve tarihi Macaristan Parlamento Binasının girişini su bastığı görüldü.

TUNA NEHRİ TAŞTI

Yoğun yağışlar sonucu taşan Tuna Nehri'nin debisinin, yarın en yüksek seviyesine ulaşması bekleniyor.

Slovakya'nın başkenti Bratislava'da da etkili olan yoğun yağış sonucu Tuna Nehri'nin taştığı aktarıldı.

Sellerin etkili olduğu Avusturya ve Çekya'da da arama kurtarma ve tahliye çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.

POLONYA'DA TAHLİYE ÇALIŞMALARI

Polonya'nın güneyinde Nysa Klodzka Nehri'nin taşması sonucu meydana gelen selde ise Lewin Brzeski kasabasında vatandaşlar güvenlik güçleri tarafından tahliye edildi.

Öte yandan, Romanya, Çekya, Polonya, Avusturya, Macaristan, Slovakya ve İtalya'da şiddetli yağışların yol açtığı sellere bağlı can kaybı ise 23'e çıktı.