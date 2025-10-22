“7. Uluslararası Maltepe Tiyatro Festivali” devam ediyor

(İSTANBUL) - Maltepe Belediyesi’nin bu yıl 7'ncisini düzenlediği “Uluslararası Maltepe Tiyatro Festivali” devam ediyor. Festival kapsamında Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde ve Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde sahne alan yurt içinden ve yurt dışından tiyatro gruplarının oyunları, yoğun ilgi görüyor.

7. Uluslararası Maltepe Tiyatro Festivali'nde dün Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu “Eyvah! Nadir” isimli oyunuyla sahne aldı. Ahmet Önel’in yazdığı, Ozan Erdönmez’in yönettiği oyunda geleneksel Türk tiyatrosunun önemli unsurlarından meddahlık geleneği çağdaş bir üslupla ele alındı. Oyunda Nadir Efendi isimli karakterin iyi bir insan olarak kalma mücadelesinin trajikomik öyküsüne yer verildi. Oyunda farklı karakterleri canlandıran oyuncu Mehmet Nadi İdişçi sahne performansıyla izleyicilerden alkış topladı.

“Yaralı Bilinç”te 120 yıl önceye yolculuk edildi

Maltepe Tiyatrosu ise önceki gün “Yaralı Bilinç” isimli oyunuyla izleyici karşısına çıktı. Kubilay Erdelikara’nın yazdığı Kakha Gogidze’nin yönettiği oyunda Rana Tekay, Cem Kaya, Özge Tokay, Mustafa Gürbüz ve Sude Aybütüğ rol aldı. 120 yıl önce Eskişehir Sivrihisar’da geçen oyunda, Ermeni bir ailenin kimlik arayışı anlatıldı.

Üç farklı kuşaktan üç kadının öyküsü sahneye taşındı

Festivalin geçen cuma günkü programında Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları “Sen İstanbul’dan daha Güzelsin” isimi oyunuyla izleyicilerle buluştu. Murat Mahmutyazıcıoğlu’nun yazdığı, Sibel Arıcan’ın yönettiği oyunda Çiğdem Altuğ, Özlem Boyacı ve Bilge Büyükerşen sahne aldı. Oyunda üç farklı kuşaktan üç kadının öyküsü sahneye taşındı.

Festival, 30 Ekim'e kadar devam edecek

30 Ekim’e kadar devam edecek festivalde, bugün Denizli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu “Sığıntılar”, 25 Ekim’de Ukrayna Kiev Tiyatro Operet “Büyük Gala” isimli operetle, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları “Yaftalı Tabut”, Azerbaycan Devlet Akademik Müzikal Tiyatrosu ise “Kadınım” isimli oyunlarıyla sahne alacak.

Programa, 'https://www.maltepe.bel.tr/upload/files/mltp%202025tiyatrofestivali.pdf' üzerinden erişim sağlanabilecek.