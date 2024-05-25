7 üniversiteye rektör ataması yapıldı
7 üniversiteye rektör ataması kararı AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Ankara Sosyal Bilimler, Başkent, Bilecik Şeyh Edebali, İstanbul Atlas, İstanbul Bilgi, İstanbul Galata ve İstanbul Rumeli üniversiteleri rektörlüklerine atama yapıldı
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 7 üniversiteye rektör ataması yapıldı.
Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine Üniversitelerarası Kurul tarafından seçilen Prof. Dr. Derviş Karaboğa'nın ataması yapıldı.
Erdoğan'ın kararıyla;
• Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan,
• Başkent Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Hakan Özkardeş,
• Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı,
• İstanbul Atlas Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ersoy Kocabıcak,
• İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mustafa Ege Yazgan,
• İstanbul Galata Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Şeyma Aydınoğlu,
• İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mustafa Kara atandı.