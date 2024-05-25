7 üniversiteye rektör ataması yapıldı

7 üniversiteye rektör ataması kararı AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Ankara Sosyal Bilimler, Başkent, Bilecik Şeyh Edebali, İstanbul Atlas, İstanbul Bilgi, İstanbul Galata ve İstanbul Rumeli üniversiteleri rektörlüklerine atama yapıldı

Güncel 25.05.2024 07:00 Giriş: 25.05.2024 07:00

Güncelleme: 25.05.2024 07:05 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA