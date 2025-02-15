7 yaşındaki Miraç'ı ezerek ölümüne neden olan zırhlı araç sürücüsü polis hakkındaki beraat kararı bozuldu

Şırnak'ın İdil ilçesi Turgut Özal Mahallesi’ndeki evlerinin bulunduğu sokakta 3 Eylül 2021 akşamı bisiklet süren 7 yaşındaki Miraç Miroğlu’na çarparak ölümüne neden olan zırhlı araç sürücüsü polis Metin Kiraz'a verilen beraat kararı bozuldu.

Yerel mahkemenin geçen sene verdiği beraat kararına itiraz eden Şırnak ve Diyarbakır baroları, kararı İstinaf'a taşımıştı.

MA'nın aktardığına göre İstinaf Mahkemesi yapılan itirazı karara bağlayarak, Kiraz hakkında verilen beraat kararını bozdu.

İZİNSİZ YARGILAMA

Bozulan kararın gerekçesinde şu ifadelere yer verdi:

"Sanığın polis memuru olduğu, sevk ve idaresindeki araçla görevi başındayken yargılamaya konu kazanın gerçekleştiği… Karar sayılı ilamlarında da belirtildiği üzere sanık hakkında yüklenen suçtan dolayı yargılama yapılmasının 4483 sayılı kanun gereğince soruşturma iznine tabi olduğu anlaşılmakla, ilgili merciden soruşturma izni istenip, davanın bu izin süresince durmasına karar verilmesi gerekirken, davaya devamla yazılı şekilde hükmün kurulması hukuka aykırı olmakla CMK'nın 280/1-f maddesi uyarınca hükmün bozulmasına karar verdi."

Davanın yeniden görülmesi için İçişleri Bakanlığı tarafından izin verilmesi gerekiyor.