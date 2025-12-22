7 yıl önceki cinayet: Hükümlü Antalya'da yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır'da 7 yıl önce işlediği cinayet sebebiyle 34 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlünün, jandarma ekiplerince Antalya'da yakalandığını bildirdi.

Yerlikaya sosyal medyadan yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Ekiplerimizin çalışmaları sonucu M.T'nin, arazi anlaşmazlığı sebebiyle A.Y.A. isimli vatandaşımıza yönelik kasten öldürme suçunu işlediği, zanlının, akrabasının kimliğini kullanarak kaçtığı ve saklanmak maksadıyla sera bahçesinde çalıştığı belirlendi. Diyarbakır'da 7 yıl önce işlediği cinayet sebebiyle 34 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan M.T. isimli şahıs, Antalya'nın Kumluca ilçesindeki sera bahçesinde JASAT’ımız tarafından yakalandı. JASAT'ımız, yıllar önce işlenen cinayetlerin peşini bırakmıyor. Emeği geçenleri tebrik ediyorum."

