7 yıl sonra ilk ziyaret: Özgür Özel ve Devlet Bahçeli bir araya geldi

CHP lideri Özel, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Cumhur İttifakı ortağı MHP'nin lideri Devlet Bahçeli ile bir araya geldi. Genel başkanlar nezdinde 7 yılın ardından gerçekleşen görüşme, Meclis'te basına kapalı olarak gerçekleştirildi. 45 dakika süren görüşmenin ardından liderler herhangi bir açıklama yapmadı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti.

Bahçeli, Özel’i Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) makam odasının önünde karşıladı.

Özel’e Bahçeli’nin makam odasının kapısına kadar CHP Meclis İdare Amiri Uğur Bayraktutan, CHP Grup Başkanvekilleri Gökhan Günaydın, Ali Mahir Başarır ile bazı CHP milletvekilleri eşlik etti. Bahçeli, Özel’i karşılarken yanında Meclis Başkanvekili Celal Adan, Meclis İdare Amiri Sermet Atay ve Grup Başkanvekili Erkan Akçay yer aldı.

GÖRÜŞME 45 DAKİKA SÜRDÜ

Bahçeli-Özel görüşmesi, TBMM'de basına kapalı olarak gerçekleştirildi. Ana gündem maddesinin yeni anayasa çalışmaları olması beklenen görüşme, 45 dakika sürdü. Bahçeli, "Görüşme nasıl geçti?" sorusuna "Açıklamayı genel başkan yapacak" yanıtı verdi.

Görüşmenin ardından, iki lider karşılıklı hediye takdiminde bulundu. CHP liderinin Bahçeli'ye tesbih, Bahçeli'nin ise Özel'e bir işlemeli bir tabak hediye ettiği öğrenildi.

Özel'in, MHP'nin gerçekleştirdiği son kongrenin ardından Bahçeli'yi tebrik edeceği açıklanmıştı. Özel geçtiğimiz hafta AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a AKP Genel Merkezi'nde ziyarette bulunmuştu.