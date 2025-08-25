7 yıl sonra ortaya çıkan cinayette yeni detay: Ailesinden Çin’e gitmiş gibi para istemişler

Yargıtay, 2015 yılında kaybolduktan 7 yıl sonra Niğde'de akrabaları tarafından öldürülüp bir ahırın bahçesine gömüldüğü ortaya çıkan Emrah Dinçer cinayetiyle ilgili kararını verdi. Dinçer'in ailesinden "Çin'e gitmiş gibi mesajlar atıp para istemişler.

Sivas'ın Gemerek ilçesinde yaşayan Emrah Dinçer, 2015'te eniştesi İsmet Özbudak'ın yanına gitmiş, ardından bir daha kendisinden haber alınamamıştı. Ailesi her defasında İsmet Özbudak'tan, "Dinçer, Çin'e çalışmaya gitti" cevabını aldı.

Baba Remzi Dinçer'e, oğlunun telefonundan sürekli para isteyen mesajlar gönderildi. Şüphelenen baba savcılığa başvurdu ancak Özbudak ailesi "Çin'de" diyerek ifade verince, dosya 5 yıl içinde üç kez takipsizlikle sonuçlandı. Soruşturma yeniden açıldığında, Emrah'ın telefonunun o dönemde Çin'den değil Niğde'den sinyal verdiği belirlendi. Bunun üzerine Özbudak ailesi gözaltına alındı.

Sabah'ın aktardığına göre; soruşturmada bir tanık, Dinçer'in Özbudak ailesi tarafından öldürüldüğünü söyledi. Bunun üzerine yapılan kazıda, Özbudaklara ait ahırın bahçesinde beton dökülmüş zeminin altında insan kemikleri ve kıyafet parçaları bulundu.

İsmet Özbudak, "Aramızda arbede çıktı, silah ateş aldı. Ambulansı çağırmadım. Amcam çukur kazdı, cesedi oraya taşıdı. Emrah'ın telefonunu borçlarımı ödemek için kullandım” dedi.

Niğde 1. Ağır Ceza Mahkemesi, üç sanığı da "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkûm etti. İstinaf başvurusu reddedilen karar dosyası Yargıtay'a taşındı. Yargıtay 1. Ceza Dairesi, sanıklar İsmet Özbudak ve Oğuzhan Özbudak'ın cezalarını onadı. Amca Ali Özbudak yönünden ise soruşturmada verdiği ikrarın dikkate alınmadığını belirterek cezada indirim yapılması gerektiği gerekçesiyle kararı bozdu.