7 yıldır Türkiye'de yaşayan İsrailli organ kaçakçısı Meclis gündeminde: Nasıl serbestçe geziyor?

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Diyarbakır Milletvekili Sevilay Çelenk, verdiği soru önergesinde Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’a çeteleşme ve mafyalaşma ile ilgili kaygıların birçok olaya bağlı olarak yükseldiği bir dönemde, hakkında vahim iddialar bulunan Boris Wolfman’ın neden ve nasıl Türkiye’de serbestçe yaşayabildiğini sordu.

Interpol tarafından uluslararası organ ticareti ve kasten ölüme sebebiyet verme suçlamalarıyla kırmızı bültenle aranan ve Türkiye’de serbestçe yaşamını sürdüren Wolfman’ın tutuklanıp daha sonra serbest bırakılmasına tepki gösteren Çelenk, “Kırmızı bültenle aranırken Türkiye'ye giren kaç kişi tutuklandı, kaçı ülkemizde serbestçe yaşamaya devam ediyor?” diye sordu.

“BORİS WOLFMAN NASIL SERBESTÇE GEZİYOR?”

Artı Gerçek'ten Hale Gönültaş’ın haberine göre İsrail Adalet Bakanlığı tarafından yapılan bir açıklamada, 2015 yılı Ekim ayında aralarında Boris Wolfman’ın da olduğu toplam yedi kişi hakkında Arnavutluk, Kosova, Azerbaycan, Sri Lanka ve Türkiye'de uluslararası organ kaçakçılığı ve yasa dışı organ nakli ağı oluşturmaya ilişkin bir iddianame hazırlandığı belirtilmişti. Boris Wolfman, hakkında uluslararası organ ticareti ve kasten ölüme sebebiyet verme suçlamalarından Interpol tarafından kırmızı bülten çıkarılmasının ardından, 4 Aralık 2015 tarihinde İstanbul Havalimanı'nda yakalanmıştı. Wolfman’ın İsrail’e iadesi talep edilmesine rağmen Türkiye’de yargılanmasına karar verilmiş ve daha sonra serbest bırakılmıştı. Wolfman’ın serbest bırakılmasına tepki gösteren Çelenk, “Hakkında organ ticareti ve kasten ölüme sebebiyet verme gibi ağır suçlamalar olan Boris Wolfman’ın Türkiye’de serbestçe yaşamaya devam etmesinin hukuki gerekçesi nedir?” diye sordu.

TİCARET YAPMAYA DEVAM EDİYOR

Wolfman'ın çeşitli ülkelerde organ ticareti ağları kurduğu, özellikle yoksul mülteciler ve göçmenlerin organlarını zengin hastalara naklettirdiği iddia ediliyor. Wolfman, serbest bırakılmasının ardından Arnavutluk ve Türkiye’deki ticari faaliyetlerine devam etmiş ve 2018 yılında İstanbul’da başka bir şahsın adına "Royal Innovative" isimli bir şirket kurmuştu. Wolfman, sağlık turizmi ve tarım ticareti gibi alanlarda faaliyet gösterdiğini iddia ediyor. Çelenk bu konuda da, “Boris Wolfman’ın kurduğu "Royal Innovative" isimli şirketin faaliyetleri denetlenmiş midir? Organ ticaretiyle elde edilen kazançların aklanması ihtimali üzerine herhangi bir inceleme yapılmış mıdır?” diyerek sorularına cevap istedi.

KIRMIZI BÜLTENLE ARANAN KAÇ KİŞİ YAKALANDI?

Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan bazı şüphelilerin Türkiye’de uzun süre serbestçe yaşamlarını sürdürebilmesi, tartışmalara neden oluyor. Bu duruma değinen Çelenk, “Son 10 yılda Türkiye'de Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan kaç kişi gözaltına alınmış, kaçı tutuklanmıştır?” diye sordu.

KIRMIZI BÜLTENLE YAKALANANLARIN AKIBETİ NE OLDU?

İçişleri Bakanlığı 2024 yılında gerçekleştirilen bir operasyonda Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan 56 kişinin; uyuşturucu kaçakçılığı, göçmen kaçakçılığı, dolandırıcılık ve kasten öldürme gibi suçlardan yakalandığını açıkladı. Yakalananların adli süreçlerinin nasıl ilerlediğini de soran Çelenk, “Tutuklanan kişilerin yargılama süreçleri ne aşamadadır? Kaçı ülkemizde serbestçe yaşamaya devam ediyor, kaçı hakkında iade talebi alınmış ve kaç kişi ülkelerine iade edilmiştir?” ifadelerini kullandı.