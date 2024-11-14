70 milyon TL amaç dışında kullanılmış

Haber Merkezi

Sayıştay Başkanlığı, kamu kurum ve kuruluşlarının 2023 yılı mali denetim raporlarını yayımladı. 2023 yılında AKP yönetiminde olan ve 2024 yerel seçimlerinde CHP yönetimine geçen Uşak Belediyesi’nin denetim raporunda dikkat çeken bulgulara rastlandı.

Raporda, belediyenin atıksu için kullanması gereken gelirleri başka yerlere harcadığı kaydedilirken, yapılan bazı iş ve işlemlerle belediyenin mali yönden zarara sokulduğu belirtildi. Raporda yer alan bulgulara göre; belediye tarafından taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına ait katkı payı Uşak İl Özel İdaresi’ne aktarılmadı.

TAHSİLAT HESABINDA BEKLETİLMİŞ

Raporda konuya ilişkin, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu işaret edilerek "Taşınmaz kültür varlıklarının onarımına yardım sağlanması ve katkı payı" başlıklı 12’nci maddesinin altıncı fıkrasında; belediyelerin ve il özel idarelerinin görev alanlarında kalan kültür varlıklarının korunması ve değerlendirilmesi amacıyla kullanılmak üzere 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu’nun 8’inci ve 18’inci maddeleri uyarınca mükellef hakkında tahakkuk eden emlak vergisinin yüzde 10’u nispetinde taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payının tahakkuk ettirileceği ve ilgili belediyesince emlak vergisi ile birlikte tahsil edileceği hüküm altına alınmıştır" denildi.

Belediyenin ücretleri tahsil ettiği ayı takip eden ayın 10. günü akşamına kadar İl Özel İdarelerine beyan ve ödemesi yapması gerekirken Sayıştay tarafından yapılan incelemede; 2023 yılında tahsil edilen tutarların yılın ilk beş ayında Uşak İl Özel İdaresine gönderildiği, ancak kalan aylarda tahsil edilmiş olan toplam 8 milyon 25 bin 480,57 TL tutarında taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına ait katkı payının Uşak İl Özel İdaresi’ne gönderilmediği, 362 Fonlar veya Diğer Kamu İdareleri Adına Yapılan Tahsilat Hesabı’nda bekletildiği tespit edildi.

BÜYÜK ÇOĞUNLUĞU BAŞKA HİZMETLERE

Sayıştay raporunda ayrıca, 2014 yılından bu yana atıksu arıtma tesisi yatırımına ihtiyaç duyulmasına rağmen atıksu ile ilgili hizmetlere ayrılması gereken atıksu gelirlerinin, büyük çoğunluğunun başka hizmetlerde kullanıldığı tespitine yer verildi.