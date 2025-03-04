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70 yaşındaki Yusuf Çetin bekçilik yaptığı fabrikada ölü bulundu

Bursa'da mobilya fabrikasında bekçilik yapan 70 yaşındaki Yusuf Çetin iş yerinde ölü halde bulundu.

Güncel
  • 04.03.2025 15:53
  • Giriş: 04.03.2025 15:53
  • Güncelleme: 04.03.2025 15:56
Kaynak: DHA
70 yaşındaki Yusuf Çetin bekçilik yaptığı fabrikada ölü bulundu
Fotoğraf: DHA

Bursa’nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren mobilya fabrikasının bekçisi Yusuf Çetin (70), iş yerinde ölü bulundu.

Bursa-Ankara kara yolu Yeniceköy Mahallesi’nde faaliyet gösteren mobilya fabrikasında bekçilik yapan Yusuf Çetin, saat 08.00 sıralarında mesaiye gelen işçiler tarafından hareketsiz bulundu. İhbar üzerine fabrikaya jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Yusuf Çetin'in hayatını kaybettiği tespit edildi.

İddiaya göre gece saatlerinde yürürken fenalaşıp düşerek başını ahşaba çarptığı üzerinde durulan Yusuf Çetin'in cenazesi, savcılık incelemesinin ardından, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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