700 gündür firariler

Maraş’ta 35 kişinin hayatını kaybettiği Ezgi Apartmanı’nın yıkımına neden olmakla suçlanan iş insanları Sami Kervancıoğlu ile Mustafa Pekel yaklaşık 700 gündür yakalanamıyor.

Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam eden dava dosyasına ise Emniyet Genel Müdürlüğü’nün dikkati çeken bir yazısı girdi. Yazıda, “Sami Kervancıoğlu ile Mustafa Pekel’in yasa dışı yollardan yurtdışına çıktığı değerlendiriliyor” denildi ve talep edilmesi halinde iki firari sanık için de kırmızı bülten çıkarılabileceği bildirildi. Maraş’ın Onikişubat ilçesindeki Ezgi Apartmanı, 6 Şubat depremlerinde yıkıldı.

Karadeniz Teknik Üniversitesi’nden 7 öğretim üyesinin hazırladığı raporda binayı inşa eden müteahhit ile binanın giriş katında bulunan ve tadilat yapan Kervan Pastanesi’nin yıkımda asli kusurlu oldukları belirtildi. Ancak haklarında “olası kastla kasten öldürme ve yaralama” suçlarından 876 yıl 6’şar aya kadar hapis istemiyle iddianame düzenlenen Kervan Pastanesi’nin sahipleri Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel kayıtlı adreslerinde bulunamadı.

Yakınlarını kaybedenler, şirketleri faaliyetlerini sürdüren, devlete dondurma satmaya devam eden iki firari sanığın yaklaşık 700 gündür yakalanmasını bekliyor. Firarilerin avukatı Ersan Şen ise “Yakalama kararlarının kaldırılmasını ve firari müvekkillerine tutuklanmama garantisi verilmesini” talep ediyor. Öte yandan Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki ile Başsavcı Vekili Bülent Delibalta da polisin ve jandarmanın firari sanıkları yakalamamasına tepki gösterdi. İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı’na gönderdikleri yazıda, “Şahısların ilk andan itibaren yakalanamamış olması kamuoyu nezdinde infiale sebebiyet verdi…” demişti. Ancak tüm bunlara rağmen firari sanıklar Kervancıoğlu ile Pekel’in sahibi olduğu Alpedo Dondurma, kamu kurumlarına dondurma satmaya devam ediyor.