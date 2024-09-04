700 milyon lira garantiye gitti

Haber Merkezi

2016’da hizmete alınan Avrasya Tünelinden 7 yıl 8 aylık süreçte geçen araç sayısı belli oldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu yaptığı açıklama da Avrasya Tünelinden bugüne kadar geçiş yapan araç sayısının 141 milyon olduğunu belirtirken günlük garanti edilen 70 bin araç sayısının da aşıldığını söyledi.

CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, yapılan açıklamada geçen araç sayısının belirtildiğini ancak garanti araç sayısı ve garanti ödemelerine ilişkin yine tek söz edilmediğini söyledi. Polat, geçen 7 yıl 8 aylık süreçte işletmeci firmaya garanti edilen 192 milyon araç garantisine ulaşılamadığının altını çizerek bugüne kadar toplam 141 milyon araç geçişinin sağlandığını yaklaşık 51 milyon geçmeyen aracın ve garanti edilen geçiş ücreti farkının Hazine tarafından dolayısıyla millet tarafından işletmeci firmaya ödendiğini söyledi.

İktidar yetkililerinin Bayram tatillerinde geçiş yapan araç rakamlarını rekor diyerek paylaştığına vurgu yapan Polat, 2023 yılı sonuna kadar Avrasya tünelinden 7 yıl sonunda garanti edilen geçiş sayısına ulaşılamadığını söyledi. Polat, firmaya 7 yıl için garantiler nedeni ile toplam garanti ödeme tutarının 700 milyon doların üzerinde olduğunu ve firmanın tüneli 18 yıl daha işleteceğini söyledi. İşletmeci firmanın işletme süresi sonunda sadece Hazinenin ödeyeceği fark ödemesi ile 2 tünel parasını elde edeceğine vurgu yapan Polat, "Milletin cebinden 5 kuruş çıkmayacak dediler 2 tünel parasını milletimize ödetiyorlar" dedi.