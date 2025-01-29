71. Sait Faik Hikâye Armağanı için son gün 28 Şubat

Kültür Sanat Servisi

Usta yazar Sait Faik Abasıyanık’ın anısını yaşatmak adına her yıl bir öykücüye verilen ve Darüşşafaka Cemiyeti ile İş Bankası Kültür Yayınları’nın iş birliğiyle düzenlenen 71. Sait Faik Hikâye Armağanı’na başvurular başladı. Bu yıl ayrıca, Sait Faik Hikâye Armağanı’nın Onursal Jüri Başkanı Doğan Hızlan adına 'Doğan Hızlan Özel Ödülü' de verilecek.

Yarışmaya katılacak yazarların, başvuru yapacakları hikâye kitabından 15 nüshayı, 28 Şubat saat 17.00’ye kadar Darüşşafaka Cemiyeti’ne elden ya da posta yoluyla ulaştırmaları gerekiyor.

Yarışmaya katılacak hikâye kitaplarının 2024 yılında yayımlanmış olması, herhangi bir ödül almamış olması ve yazarın daha önce Armağan’ı kazanmamış olması gerekiyor.

Ön jüri ve jürinin değerlendirme süreçlerinden geçecek başvuruların kazananı mayıs ayı içinde açıklanacak.