71. Sait Faik Hikâye Armağanı verildi

Kültür Sanat Servisi

Usta yazar Sait Faik Abasıyanık anısına her yıl bir öykücüye verilen ‘Sait Faik Hikâye Armağanı’nı kazanan isim belli oldu. Bu yıl 71.’si düzenlenen yarışmada, Burçe Bahadır’ın Şimdi Dönecek Dünya isimli kitabı ödüle layık görüldü.

Prof. Dr. Nazan Aksoy, Prof. Seval Şahin, Cemil Kavukçu, İhsan Yılmaz, Faruk Duman, Darüşşafaka Cemiyeti Kültürü ve Tarihi Komisyonu Üyesi Beşir Özmen ve İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Bali’den oluşan Seçici Kurul 71. Sait Faik Hikâye Armağanı’nı; genç kızlıktan yaşlılığa, taşrada ve büyükşehirde kadınlığın farklı hallerini samimi, yaratıcı ve kendine has üslubuyla anlatan Burçe Bahadır’ın İletişim Yayınları’ndan çıkan Şimdi Dönecek Dünya adlı kitabına vermeyi kararlaştırdı.

Bu yıl ayrıca, Sait Faik Hikâye Armağanı’nın Onursal Jüri Başkanı Doğan Hızlan adına ilk defa ‘Doğan Hızlan Özel Ödülü’ verildi. Seçici Kurul; Derya Sönmez’in Sel Yayıncılık etiketiyle çıkan, kendi dilini bulmuş, sağlam bir kurgu ile üslubu birleştirmiş bir eser olarak değerlendirdiği Öteki Hayvanlar isimli kitabın özel ödülü almasına karar verdi.