710 habere erişim engeli

HABER MERKEZİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Paramount Otel soruşturmasına yönelik haber ve içeriklere erişim engeli getirilmeye devam ediyor.

Sezgin Baran Korkmaz ve Cihan Ekşioğlu’nun adının geçtiği Paramount Otel soruşturmasına ilişkin 710 haber ve içeriğe erişim engeli getirildi.

7. Sulh Ceza Hakimliği’nce verilen kararla birlikte özellikle Ekim 2025 tarihinde gerçekleştirilen Paramount Otel soruşturmasına yönelik içerikler kaldırıldı. 7. Sulh Ceza Hâkimliği, 31 Aralık’ta BirGün’ün internet sitesinde yer alan ve 2’si BirGün yazarı Timur Soykan’a ait Paramount Otel soruşturması ile ilgili 5 habere erişim engeli getirmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma”, “Tefecilik”, “Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama” suçlamaları kapsamında başlatılan soruşturmada Sezgin Baran Korkmaz, Cihan Ekşioğlu, Çağlar Şendil, Melike Yüksel, Sinan Görkem Gökçe, Şaban Kayıkçı ve Alpan Keskin gözaltı kararı verilmişti. Cihan Ekşioğlu, Şaban Kayıkçı, Çağlar Şendil, Melike Yüksel ve Sinan Görkem Gökçe ise gözaltına alınmıştı.