72 ilaç SGK'nin geri ödeme listesine eklendi

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) geri ödeme listesine 72 ilaç daha eklendi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamaya göre, 9 romatolojik ilaç, 9 diyabet ilacı, 3 kanser ilacı, 2 MS ilacı başta olmak üzere 72 ilaç SGK'nin geri ödeme listesine eklendi.

Bakan Işıkhan'ın açıklamasının tamamı şöyle:

"Bu kapsamda, 9 romatolojik ilaç, 9 diyabet ilacı, 3 kanser ilacı, 2 MS ilacı başta olmak üzere 69'u yerli üretim 72 ilacı daha geri ödeme listesine aldık. İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim."