72 kişi hayatını kaybetmişti: İsias Otel davasında karar

6 Şubat depremlerinde Kuzey Kıbrıslı sporcuların ve tur rehberlerinin de aralarında bulunduğu 72 kişiye mezar olan Grand İsias Otel davasında karar çıktı.

Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, 6 sanığa 7 yıl ile 17 yıl arasında değişen hapis cezaları verildi. 5 sanık ise beraat etti.

Adıyaman'daki Grand İsias Otel, 6 Şubat depremlerinde yıkılarak KKTC'li öğrencilerin ve tur rehberlerinin de aralarında bulunduğu 72 kişiye mezar oldu. Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede 11 sanık hakkında "bilinçli taksirle birden fazla işinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıl 8'er aydan, 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talep edildi.

Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen altıncı duruşmaya tutuklu sanıklar Ahmet Bozkurt, Mehmet Fatih Bozkurt ve Erdem Yıldız bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmaya İsias Otel'de yakınlarını kaybeden aileleri ve taraf avukatları katılırken, Kuzey Kıbrıs Başkanı Ünal Üstel de duruşmayı takip etti.

Aileler ve avukatları esasa ilişkin beyanda bulunarak sanıkların "olası kastla" yargılanmasını talep etti. Sanıklar da esasa ilişkin beyanlarında tutuklu sanıklar üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek, tahliyelerini talep etti. Tutuksuz sanıklar ise üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek beraatlerini talep etti.

DURUŞMA 16 SAAT SÜRDÜ

Dün sabah 10.00'da başlayan duruşma saat 02.00'ye kadar sürdü. Yaklaşık 16 saat süren duruşmada Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi kararını açıkladı.

Mahkeme heyeti, Ahmet Bozkurt’a 17 yıl 17 ay 7 gün, Mehmet Fatih Bozkurt’a 15 yıl 28 ay 28 gün, Erdem Yıldız’a 17 yıl 17 ay 7 gün, Hasan Aslan’a 15 yıl 16 ay 20 gün, Halil Bağcı'ya 7 yıl 16 ay ve Mehmet Güncüoğlu'na 7 yıl 16 ay hapis cezası verdi.

Öte yandan sanıklardan Bilge Açık, Efe Bozkurt, Seda Zeren, Şule Özbek ve Ulviye Bozkurt'un beraatine karar verildi.

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BAŞBAKAN ÜSTEL: GEREKÇELİ KARAR AÇIKLANDIKTAN SONRA İSTİNAFA BAŞVURACAĞIZ

Kuzey Kıbrıs Başbakanı Ünal Üstel, Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Grand İsias Otel davasında verilen kararı istinafa taşıyacaklarını açıkladı.

Üstel, "6 Şubat'ta ana vatanımız Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşadığımız asrın felaketinden sonra hep Adıyaman'da olduk. Bugün altıncı kez Adıyaman'dayız. Öncelikle adalet tecelli etti. Otel sahipleri hedeflediğimiz cezayı tam almadılar. Buna rağmen İsias Otel'in yapımında olanlara ceza uygulaması yapılmıştır. Bu bizleri kısmen de olsa mutlu etmiştir. Gerekçeli karar açıklandıktan sonra istinafa başvuracağız. Vicdanları rahat ettirene kadar takip edeceğiz. Hedeflediğimiz adalet tecelli edene kadar yolumuza devam edeceğiz. Bu dava burada neticelendi ama bizim işimiz henüz bitmedi" diye konuştu.

Kuzey Kıbrıs Baro Başkanı Hasan Esendağlı, mahkeme sonucunda 6 sanığın "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan mahkum edildiğini, 5 sanığın ise beraat ettiğini belirtti. Esendağlı, mahkeme heyetinin sanıklardan Ahmet Bozkurt'a 17 yıl 17 ay 7 gün, Mehmet Fatih Bozkurt'a 15 yıl 28 ay 28 gün, Erdem Yıldız'a 17 yıl 17 ay 7 gün, Hasan Aslan'a 15 yıl 16 ay 20 gün, Halil Bağcı'ya 7 yıl 16 ay ve Mehmet Güncüoğlu'na 7 yıl 16 ay hapis cezası verdiğini belirtti. Esendağlı, "Sanık Hasan Aslan hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasına hükmedildi" dedi.

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı ve İsias Otel'de yaşamını yitiren Selin Karakaya'nın annesi Ruşen Yücesoylu Karakaya da şöyle konuştu:

"Bunlar ilk cezaları… İçerideler, içeride olmaya devam edecekler. Aileler olarak evimize döndüğümüzde avukatlarımızla tekrar toplantı yapıp gereken adımları atacağız. Şu ana verebilecekleri en yüksek cezayı verdiler. Bu mahkeme heyeti olası kastı görmediyse, bir üst mahkeme görecektir. 'Gün yüzü görmesinler' dedik, görmeyecekler. Çocuklarımıza ve sevdiklerimize bir söz verdik. Bu sözü de tutacağız. Biz mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz."