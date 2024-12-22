72 kişiye mezar olmuştu: İsias Otel davasında karar duruşması 24 Aralık'ta görülecek

6 Şubat depremlerinde Kuzey Kıbrıslı sporcuların ve tur rehberlerinin de aralarında bulunduğu 72 kişiye mezar olan Grand İsias Otel davasının karar duruşması 24 Aralık Salı günü görülecek.

Kuzey Kıbrıs’taki Gazimağusa Türk Maarif Koleji’nden Adıyaman’a voleybol turnuvası için giden kız ve erkek voleybol takımı oyuncuları, veliler ve öğretmenlerden oluşan 39 kişilik kafile, 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremleri sırasında Grand İsias Otel'de konaklıyordu.

Depremde yıkılan otelde, 35’i Kıbrıslı kafileden toplam 72 kişi yaşamını yitirdi. Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında otel sahibi Ahmet Bozkurt, oğlu Mehmet Fatih Bozkurt ve mimar Erdem Yıldız ile tutuklanırken, 8 sanık ise tutuksuz yargılanıyor.

3 Aralık'ta görülen davanın beşinci duruşmada mütalaasını sunan savcı, sanıkların "Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan cezalandırılmasını talep etmişti. Savcı, mütalaasında, ayrıca inşaat mühendisi ve mimar olan 4 sanığın meslekten menedilmesi gerektiğini belirterek, sanıkların tutuklu bulundukları sürelerin alacakları cezalardan düşürülmesini de mütalaasına ekledi. 3 Aralık'ta görülen duruşmanın ardından Mahkeme Başkanı, tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına, tutuksuz 8 sanığın adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmalarına, bir sonraki duruşmayı karar duruşması olabileceğini belirterek 24 Aralık’a ertelemişti.

AİLELER SANIKLARIN “OLASI KAST”TAN CEZA ALMASINI İSTİYOR

Bilirkişi raporlarıyla İSİAS Otel’in yapımında ve işletmesinde birçok kusur bulunduğunu hatırlatan aileler Deprem gerçeği ile iç içe olan ülkede ve riskli bölge olarak nitelendirilen bir bölgede bulunan otel binasında işlenen suçların doğrudan ve bilinçli olarak insan hayatını hiçe sayarak işlendiğine işaret ederek tüm suçluların davada olası kast ile insan öldürme suçundan cezalandırılmalarını talep ediyor.

Aileler ayrıca 22 aydır haklarında hiçbir soruşturma yürütülmeyen kamu görevlilerinin de yargı önünde hesap vermesini talep ediyor.

***

İDDİANAMEDE

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede sanıklar hakkında “bilinçli taksirle birden fazla işinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçundan 2 yıl 8'er aydan, 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talep ediliyor. Dosyada, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nün hazırladığı bilirkişi raporu da bulunuyor. Sanıkların binanın yapım tarihinde geçerli olan Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik esaslarına yeterince uymadıkları belirtilen iddianamede, dönem itibarıyla bilim ve fennin gerektirdiği teknik şartlara aykırı davranarak binanın yıkılmasında kusurlarının bulunduğu ifade edildi.