"72. Sait Faik Hikaye Armağanı" başvuruları başladı

Bu yıl 72'nci kez düzenlenecek olan Sait Faik Hikayet Armağanı için başvurular başladı.

Darüşşafaka Cemiyeti'nde yapılan açıklamaya göre, yarışmaya katılacak yazarların, başvuru yapacakları hikaye kitabından on beş nüshayı, 27 Şubat'a kadar Darüşşafaka Cemiyetine elden ya da posta yoluyla ulaştırması gerekiyor.

Daha önce Armağan"ı kazanmamış yazarlar, 2025'te yayımlanmış ve herhangi bir ödül almamış hikaye kitapları ile yarışmaya katılabilecek.

Ön jüri ve jürinin değerlendirmesinin ardından seçilenlerin yer aldığı kısa liste nisanda, yarışmayı kazanan ise mayıs ayında açıklanacak.

DOĞAN HIZLAN ÖZEL ÖDÜLÜ VERİLECEK

Sait Faik Abasıyanık Hikaye Armağanı'nın Onursal Jüri Başkanı Doğan Hızlan adına ilki geçen sene verilen "Doğan Hızlan Özel Ödülü", bu yıl da yeni sahibini bulacak.

Emrah Kolukısa'nın koordinatörlüğünde toplanacak ön jüride Seray Şahinler Demir, Eray Ak ve Ali Bulunmaz yer alıyor. Jüri ise İhsan Yılmaz, Faruk Duman, Cemil Kavukçu, Nazan Aksoy, Seval Şahin, Darüşşafaka Cemiyeti eski Başkan Vekili Beşir Özmen ve Türkiye İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Bali'den oluşuyor.

Bugüne kadar Haldun Taner, Orhan Kemal, Necati Cumalı, Adalet Ağaoğlu, Ayşe Kulin, Selim İleri, Oya Baydar, Bilge Karasu, Mehmet Günsür, Yekta Kopan, Melisa Kesmez, Şermin Yaşar ve Ayşegül Devecioğlu'nun kazandığı Sait Faik Abasıyanık Hikaye Armağanı, geçen yıl "Şimdi Dönecek Dünya" adlı hikaye kitabıyla Burçe Bahadır'a verildi. Doğan Hızlan Ödülü'nü ise "Öteki Hayvanlar" adlı eseriyle Derya Sönmez aldı.

İŞ BANKASI KÜLTÜR YAYINLARI'NIN DARÜŞŞAFAKA'YA BAĞIŞI SÜRÜYOR

Sait Faik Abasıyanık'ın eserlerinin 2011'den itibaren Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları uhdesinde bulunan telif hakları, 1 Ocak 2025'te serbest kaldı.

Kültür Yayınları, bu tarihten sonra da Türk edebiyatının köşe taşlarından Abasıyanık'ın anısına saygı amacıyla, satışı yapılacak tüm kitaplarından elde edilecek gelirden, yazarın vasiyetine uygun bir biçimde Darüşşafaka Cemiyeti'ne bağış yapmaya devam ediyor.