72 yaşındaki bir erkek ipe asılı halde ölü bulundu

Samsun’da bir kişi, yakınları tarafından ipe asılı halde bulundu. Olduğu yerden indirilen şahsın hayatını kaybettiği tespit edildi.

Samsun'da bir kişi, yakınları tarafından ipe asılı halde bulundu.

Olay, Salıpazarı ilçesine bağlı kırsal Esatçifliği Mahallesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Cafer K. (72) yakınları tarafından evinde asılı halde bulundu. Cafer K. asılı bulunduğu yerden indirilerek, sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaşlı adamın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.