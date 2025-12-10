736 işçi zehirlenmişti: İşçilerin yemeğinde dışkıda bulunan bakteri çıktı

Çorum Sungurlu’da 736 işçiyi hastanelik eden zehirlenme olayının raporunda, yemekte dışkı kaynaklı E. coli bakterisi tespit edildiği ortaya çıktı.

3 Aralık 2025 tarihinde Sungurlu Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan Arca Savunma Sanayii başta olmak üzere bölgedeki çeşitli fabrikalarda çalışan çok sayıda işçi; mide bulantısı, kusma, karın ağrısı, ishal ve ateş şikayetleriyle rahatsızlanmıştı.

YEMEKTE BAKTERİ, FABRİKA SUYUNDA KİRLİLİK

Evrensel'de yer alan habere göre, çok sayıda kişide benzer semptomların görülmesi üzerine İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı Halk Sağlığı ekipleri ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri hem Organize Sanayi Bölgesi genelinden hem de ilgili fabrikalardan su ve yemek numuneleri topladı.

Çorum Valiliği, laboratuvar incelemelerinin sonuçlarını 10 Aralık 2025 tarihli basın açıklamasıyla kamuoyuyla paylaştı:

Su analiz sonuçları: 6 Aralık 2025 tarihli rapora göre; Sungurlu Organize Sanayi Bölgesi'nin ana su kaynağı, depo girişi, depo ve depo çıkışından alınan numunelerin temiz ve uygun olduğu belirlendi. Ancak, ilgili fabrikaların iç hatlarından alınan su numunelerinin "uygun olmadığı" tespit edildi.Yemek analiz sonuçları: Çorum Gıda Kontrol Laboratuvarı tarafından incelenen yemek numunelerinden birinde, genellikle dışkı yoluyla bulaşan E. Coli bakterisi bulunduğu tespit edildi.Valilik bilançoyu açıkladı

Çorum Valiliğinden yapılan açıklamaya göre; 3 Aralık 2025 tarihinden 9 Aralık 2025 Salı günü akşam saatlerine kadar hastanelere toplam 736 işçi başvurdu.

Hastaların büyük çoğunluğunun ayakta tedavi edilerek taburcu edildiği bildirildi. Süreç boyunca hastaneye yatırılarak tedavi altına alınan 14 işçiden 12'sinin tedavisinin tamamlanarak taburcu edildiği, 2 işçinin ise tedavisinin halen devam ettiği açıklandı.