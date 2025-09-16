74 ilde operasyon: 1 ton 183 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, 1811 kişi gözaltında

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 74 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik son iki haftadır düzenlenen operasyonlar sonucu 1811 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Yerlikaya, operasyonlarda 1 ton 183 kilogram uyuşturucu ele geçirildiğini aktardı.

İçişleri Bakanı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "74 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik son 2 haftadır düzenlenen operasyonlarımızda; 1 ton 183 kilogram uyuşturucu madde ile 2 milyon 790 bin adet uyuşturucu hap ele geçirdik. Bin 811 şüpheliyi yakaladık."