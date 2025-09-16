74 ilde operasyon: 1 ton 183 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, 1811 kişi gözaltında
74 ilde düzenlenen operasyonlarda 1 ton 183 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonlarda 1811 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA-ANKA
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 74 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik son iki haftadır düzenlenen operasyonlar sonucu 1811 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.
Yerlikaya, operasyonlarda 1 ton 183 kilogram uyuşturucu ele geçirildiğini aktardı.
İçişleri Bakanı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "74 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik son 2 haftadır düzenlenen operasyonlarımızda; 1 ton 183 kilogram uyuşturucu madde ile 2 milyon 790 bin adet uyuşturucu hap ele geçirdik. Bin 811 şüpheliyi yakaladık."