74 yaşındaki taşeron işçi, iş cinayetinde yaşamını yitirdi
Tekirdağ Malkara'da 14.00 sularında yeraltına fiber optik internet kablosu çekimi sırasında iş makinesinin kovasının çarpması sonucu 74 yaşındaki işçi Ökkeş Erol, hayatını kaybetti.
Ökkeş Erol isimli 74 yaşındaki taşeron işçi, Tekirdağ Malkara'da yeraltına fiber optik internet kablosu çekimi sırasında iş makinesinin kovasının çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
Gelişmeyi İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG) duyurdu. İSİG'in açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"Ökkeş Erol..
74 yaşında, taşeron işçi..
Tekirdağ Malkara'da 14.00 sularında yeraltına fiber optik internet kablosu çekimi sırasında iş makinesinin kovasının çarpması sonucu hayatını kaybetti.."
Ökkeş Erol..— İSİG Meclisi (@isigmeclisi) April 16, 2026
74 yaşında, taşeron işçi..
Tekirdağ Malkara'da 14.00 sularında yeraltına fiber optik internet kablosu çekimi sırasında iş makinesinin kovasının çarpması sonucu hayatını kaybetti.. pic.twitter.com/jR15e1zAiS
ESKİŞEHİR VE KÜTAHYA'DA DA İŞ CİNAYETİ
Öte yandan bugün Eskişehir'de ve Kütahya'da da iş cinayeti yaşandı. Eskişehir'de 6 katlı inşaatın asansör boşluğundan düşen Mahmut Bozan (48), hayatını kaybetti. Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde ise ormanlık alanda gerçekleştirilen kesim çalışmaları sırasında üzerine tomruk düşen işçi Zeki Karabulut, olay yerinde yaşamını yitirdi.