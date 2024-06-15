75 barodan mücadele açıklaması

Tahir Elçi cinayeti davasıyla ilgili açıklama yapan 75 baro; “Hayatını cezasızlıkla mücadeleye adayan Tahir Elçi'nin faillerinin cezasız kalmaması için hukuk mücadelesini sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

HABER MERKEZİ

Tahir Elçi cinayeti davasında yargılanan polisler hakkında verilen beraat kararı ile ilgili 75 baro ortak bir açıklama yayınlayarak tepki gösterdi.

Diyarbakır Baro Başkanı Av. Tahir Elçi’nin, 28 Kasım 2015 tarihinde, Diyarbakır'ın tarihi simgelerinden olan Dört Ayaklı Minare'de katledildiği hatırlatılan açıklamda; “Diyarbakır 10. Ağır Ceza Mahkemesi, dört yıl boyunca yapılan 11 duruşmada cinayetin aydınlatılmasına yönelik katılan tarafın bütün önemli taleplerini reddetmiş, 12 Haziran 2024 tarihinde yapılan karar duruşmasında, yargılanan polis memurları hakkında beraat kararı vermiştir” denildi.

Cezasızlık politikasının, yalnızca mağdurları değil toplumun tüm kesimlerini olumsuz şekilde etkilediğinin kaydedildiği açıklamada, Tahir Elçi'nin faillerinin yargı önüne çıkarılıp adil bir şekilde yargılamadıkça, aslında faili belli olan cinayetlerin meçhul kalmaya devam edeceği vurgulandı.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Yargılama sürecinde katılan sıfatına sahip Elçi Ailesi, Diyarbakır Barosu, TBB, katılma talepleri kabul edilmediği halde davayı her celse takip eden barolar ve avukatların yürüttüğü hakikat ve adalet mücadelesine karşın, fiilin cezasız bırakılması ilk günden beri yargı makamlarının cinayeti aydınlatma iradesinin olmadığı yönündeki kaygıları haklı çıkarmıştır. Barolar olarak; meslek hayatını cezasızlıkla mücadeleye adayan Tahir Elçi'nin fail/faillerinin cezasız kalmaması için hukuk mücadelesini sürdürmeye devam edeceğiz.”