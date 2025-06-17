75 ilde uyuşturucu operasyonu: 2 bin 311 kişi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son 3 haftada 75 ilde düzenlenen operasyonlarda 1 ton 24 kilogram uyuşturucu madde ile 5 milyon 375 bin uyuşturucu hap ele geçirildiğini, 2 bin 311 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, operasyonların cumhuriyet başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinasyonunda, il emniyet müdürlüklerince düzenlendiğini kaydetti.

2 bin 335 ekipte 8 bin 340 personel, 37 hava aracı ve 53 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla 75 ilde operasyonlar gerçekleştirildiğini belirten Yerlikaya, 1 ton 24 kilogram uyuşturucu madde ile 5 milyon 375 bin uyuşturucu hap ele geçirildiğini, 2 bin 311 şüphelinin yakalandığını aktardı.