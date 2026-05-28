76,7 milyar TL’lik görev zararı

Türkiye’de kabarık faturaları ve bir türlü giderilemeyen altyapı eksikliklerini beraberinde getiren elektrik alanındaki özelleştirmeler, telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğurdu.

Yurttaşların dağıtım şirketlerine ödediği bedel giderek artarken altyapı eksiklikleri, elektrik kesintilerinin olağan hale gelmesine yol açtı.

MALİ YAPI ALTÜST

İktidarın saldırgan özelleştirme politikaları elektrik alanına da yansıdı. Elektrik sektörünün kilit kuruluşlarından olan Elektrik Üretim A.Ş.’ye bağlı santrallar birer birer özelleştirildi. Hemen her özelleştirme, EÜAŞ’ı biraz daha batağa sapladı.

İktidarın, 31 Mart 2024’te yapılan yerel seçimlere yönelik hamleleri de kurumun geriye gidiş hızını ivmelendirdi. İğneden ipliğe her ürünün fiyatı aralıksız artarken seçim öncesinde toptan elektrik tarifeleri düşürüldü.

Seçimlerin geride kalması ile Temmuz ayında elektriğe zam beklenirken seçim öncesi politikaların ve özelleştirmelerin EÜAŞ’ın mali yapısında yarattığı değişim, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın verileri ile bir kez daha ortaya konuldu. AKP’nin oy desteğini artırmak için yaptığı hamleler nedeniyle EÜAŞ’ın görev zararının emsalsiz boyuta ulaştığı öğrenildi.

Kurumun 2026 yılının Ocak-Nisan döneminde 76 milyar 718 milyon 784 bin TL’lik görev zararına imza attığı tespit edildi.