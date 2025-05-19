76 yaşındaki hasta tutuklu kötüleşiyor

Haber Merkezi

Cezaevindeki tutuklu kızına ve kızının koğuş arkadaşına para gönderdiği için "örgüte finansman sağlamak" iddiasıyla 4 yıl 2 ay hapis cezası verilen 76 yaşındaki Hatice Yıldız, cezasının onanması üzerine 23 Mart 2024’te tutuklandı.

Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'ne götürülen Hatice Yıldız'ın, demans, yüksek tansiyon, kemik erimesi, bel fıtığı, omurga eğriliği, mide rahatsızlığı ve görme bozukluğu gibi çeşitli hastalıkları bulunuyor. Cezaevinde sık sık rahatsızlanan Hatice Yıldız'a Adli Tıp Kurumu (ATK) tarafından "cezaevinde kalabilir" raporu verildi.

Hatice Yıldız’ın oğlu Ferhat Yıldız, MA'ya yaptığı açıklamada, annesinin sağlık sorunlarının giderek kötüleştiğini belirterek, "2'nci kez ATK'ye başvurduk. Şu an raporlar toplanılıyor. Umarım kısa sürede tahliye olur” ifadelerini kullandı.