76D Bahçeşehir / Esenkent – Taksim otobüs ücret tarifesi (2025 Güncel)

İstanbul’da toplu ulaşımı kullanan vatandaşlar için 76D Bahçeşehir / Esenkent – Taksim hattı ücret tarifesi 2025 yılı itibarıyla güncellendi.

Yolcular, “76D hattı ne kadar oldu?”, “Taksim otobüs bileti kaç TL?” ve “Mavi Kart limiti değişti mi?” gibi soruların yanıtlarını araştırıyor.

76D HATTI GÜZERGAHI VE YENİ ÜCRET TARİFESİ

İETT’nin 2025 yılı ulaşım tarifesine göre 76D hattı üç farklı mesafe üzerinden ücretlendirilmektedir:

Şirinevler – Bahçeşehir arası:

Tarifeli yolculuk ücreti: 35,00 TL

Mavi Kart limiti: 2 biniş

Kullan-At kart limiti: 1 biniş

Şirinevler – Taksim arası:

Tarifeli yolculuk ücreti: 35,00 TL

Mavi Kart limiti: 2 biniş

Kullan-At kart limiti: 1 biniş

Bahçeşehir – Taksim arası:

Tarifeli yolculuk ücreti: 59,92 TL

Mavi Kart limiti: 3 biniş

Kullan-At kart limiti: 2 biniş

AÇIKLAMALAR VE ÖNEMLİ BİLGİLER

76D hattı aktarma almaz, bu nedenle bu hatta yapılan yolculuklarda aktarma indirimi uygulanmaz.

Tarifeli geçişlerde indirimli kart sahipleri, tam tarife üzerinden ücretlendirilir.

Ücretler, İETT’nin 2025 yılı güncel ulaşım tarifesi kapsamında belirlenmiştir.

76D HATTI HAKKINDA

76D Bahçeşehir / Esenkent – Taksim hattı, İstanbul’un Avrupa Yakası’nda uzun mesafeli toplu taşıma hatları arasında yer alır.

Bahçeşehir, Esenkent, Şirinevler ve Taksim güzergahında hizmet veren hat, özellikle sabah ve akşam yoğun saatlerde merkeze doğrudan ulaşım imkânı sunmaktadır.

Bu hat, hem çalışanlar hem de öğrenciler için hızlı ve konforlu bir ulaşım alternatifi olarak öne çıkmaktadır.

Yeni tarifeye göre 76D hattında bilet fiyatları 35 TL ile 59,92 TL arasında değişmektedir.

Mavi Kart kullanıcıları için 2 ila 3 biniş hakkı, Kullan-At kart sahipleri için ise 1 ila 2 biniş limiti uygulanmaktadır.

Yolcuların seyahat planlarını bu güncel ücret tarifesine göre yapmaları önerilmektedir.