76ers ağır yenildi, Thunder play-off biletini aldı

NBA’de milli basketbolcu Adem Bona’nın formasını giydiği Philadelphia 76ers, deplasmanda Denver Nuggets’a 124-96 mağlup oldu. Ball Arena’daki karşılaşmada Bona, 6 sayı, 3 ribaunt ve 1 asistlik katkı verdi.

Sezonun 32. yenilgisini yaşayan 76ers’ta MarJon Beauchamp 16 sayıyla öne çıkarken, Quentin Grimes ve Trendon Watford 12’şer sayıyla mücadele etti. Philadelphia ekibinde Joel Embiid, Tyrese Maxey ve Kelly Oubre sakatlıkları nedeniyle forma giyemedi.

Ev sahibi Denver Nuggets’ta ise Christian Braun 22 sayıyla maçın en skorer ismi olurken galibiyette önemli rol oynadı. Cameron Johnson 18 sayı kaydederken Nikola Jokic, 8 sayı ve 14 asistle takımına katkı sundu.

PLAY-OFF BİLETİNİ ALAN İLK TAKIM OKC OLDU

Gecenin diğer dikkat çeken sonucunda Oklahoma City Thunder, deplasmanda Orlando Magic’i 113-108 mağlup ederek NBA’de play-off’ları garantileyen ilk takım oldu. Thunder’da Shai Gilgeous-Alexander 40 sayıyla yıldızlaşırken, Chet Holmgren 20 sayı ve 12 ribauntla “double-double” yaptı. Ajay Mitchell ise 16 sayıyla galibiyete katkı verdi.

Orlando Magic cephesinde Paolo Banchero’nun 32 sayı ve 10 ribauntluk performansı yeterli olmazken, Desmond Bane 16, Jalen Suggs 14 ve Tristan da Silva 13 sayıyla mücadeleyi tamamladı.