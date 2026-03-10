76ers deplasmanda Cavaliers’a yenildi: Adem Bona 8 sayı attı

NBA'de Philadelphia 76ers, deplasmanda Cleveland Cavaliers’a 115-101 mağlup oldu.

Rocket Arena’da oynanan karşılaşmada milli basketbolcu Adem Bona, sahada kaldığı süre içinde 8 sayı ve 7 ribauntla mücadele etti.

Sezonun 30'uncu mağlubiyetini alan Philadelphia 76ers’ta Quentin Grimes 17 sayıyla takımının en skorer oyuncusu olurken, Justin Edwards 14 ve Cameron Payne 12 sayıyla oynadı.

HARDEN'DAN 21 SAYI

Cleveland Cavaliers cephesinde ise James Harden 21 sayıyla maçın en skorer ismi oldu. Dean Wade 13 sayı ve 10 ribauntla double-double yaparken Keon Ellis 19, Donovan Mitchell 17 ve Evan Mobley 15 sayıyla galibiyete katkı sağladı. Cavaliers bu sonuçla sezonun 40. galibiyetini elde etti.

THUNDER, NUGGETS’I SON ANLARDA GEÇTİ

Günün bir diğer karşılaşmasında Oklahoma City Thunder, sahasında Denver Nuggets’ı 129-126 mağlup etti.

Paycom Center’da oynanan mücadelede Shai Gilgeous-Alexander 35 sayı, 15 asist ve 9 ribauntluk performansıyla triple-double'a bir adım kala maçın en skorer ismi oldu.

Thunder’da Jaylin Williams 29 sayı ve 12 ribauntla double-double yaparken Ajay Mitchell de 24 sayıyla galibiyete katkı verdi. Oklahoma ekibinde Chet Holmgren, Isaiah Hartenstein, Jalen Williams ve Alex Caruso sakatlıkları nedeniyle forma giyemedi.

Denver Nuggets’ta Nikola Jokic 32 sayı, 13 asist ve 14 ribauntla triple-double yapmasına rağmen mağlubiyeti engelleyemedi. Tim Hardaway 28 sayı kaydederken Aaron Gordon ise 23 sayı ve 10 ribauntla “double-double” yaptı.