76ers, Hawks deplasmanında kaybetti: Adem Bona 4 sayı, 7 ribauntla oynadı

NBA’de Philadelphia 76ers, deplasmanda Atlanta Hawks ile karşı karşıya geldi. State Farm Arena’da oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 125-116 kazandı.

Sezonun 29. yenilgisini alan Philadelphia 76ers’ta milli oyuncu Adem Bona karşılaşmada süre alırken 4 sayı, 7 ribaunt ve 3 asistlik performans sergiledi.

76ers’ta Tyrese Maxey 31 sayıyla takımının en skorer ismi olurken, Quentin Grimes 26 ve Kelly Oubre 24 sayıyla mücadele etti. Bu performanslar galibiyet için yeterli olmadı.

Atlanta Hawks’ta ise Jalen Johnson etkili bir performans ortaya koydu. Johnson, 35 sayı ve 10 ribauntla double-double yaparak maçın en skorer oyuncusu oldu.

Hawks’ta Nickeil Alexander-Walker 24, CJ McCollum 17 ve Dyson Daniels 15 sayıyla galibiyete katkı sağladı. Bu sonuçla Atlanta temsilcisi sezonun 33. galibiyetini elde etti.

ORLANDO MAGIC FARKLI KAZANDI

Gecenin bir diğer maçında Orlando Magic, deplasmanda Minnesota Timberwolves’u 119-92 mağlup etti.

Target Center’da oynanan karşılaşmada Orlando ekibinde Paolo Banchero 25 sayı ve 15 ribauntla double-double yaparken Desmond Bane 30 sayıyla takımının en skorer oyuncusu oldu. Jalen Suggs 14, Tristan da Silva 11 ve Wendell Carter ise 10 sayıyla galibiyete katkı verdi.

Minnesota Timberwolves’ta Anthony Edwards 34 sayıyla maçın en skorer ismi olurken Julius Randle 14, Naz Reid ise 13 sayıyla mücadeleyi tamamladı.