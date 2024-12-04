77 barodan İsrail protestosu nedeniyle tutuklanan 9 kişi için çağrı

77 baro Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı TRT World Forum 2024 açılışında 'İsrail'le ticaret' protestosunda bulunan 9 kişinin tutuklanması hakkında ortak açıklama yaptı. Açıklamada, “Şiddete başvurmaksızın gerçekleştirilen bu barışçıl protesto hakkı, ifade hürriyeti kapsamında değerlendirilmelidir” ifadeleri kullanıldı ve yurttaşların serbest bırakılması çağrısı yapıldı.

Erdoğan’ı protesto eden 9 kişinin dört günlük gözaltı sonrasında 2911 sayılı yasaya muhalefet suçundan tutuklandığı hatırlatılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Demokratik toplumun en önemli dayanaklarından biri ifade hürriyetidir. İfade özgürlüğü, Anayasa ve tarafı olduğumuz uluslararası sözleşmelerle güvence altına alınmıştır. Şiddet araçsallaştırılmadan gerçekleştirilen ifade etkinliklerinin tümü, ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır.

İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi ile Anayasa Mahkemesi, incitici ve şoke edici ifadeleri dahi ifade hürriyeti kapsamında değerlendirmektedir.

AİHM yerleşik kararlarıyla; yurttaşların ülke yöneticilerinin politikalarına karşı en geniş ifade özgürlüğünden yararlanmasını, yöneticilerin ise en ağır eleştirilere katlanması gerektiğini belirtmektedir.

Şiddete başvurmaksızın gerçekleştirilen bu barışçıl protesto hakkı, ifade hürriyeti kapsamında değerlendirilmelidir.

Anayasanın 19. maddesine aykırı tutuklama kararıyla, yurttaşların hukuki güvenlik hakkının ihlal edildiği ve ifade hürriyeti hakkının yargı tehdidine maruz kaldığı görülmektedir.

Aşağıda imzası olan Barolar olarak; demokratik hak kullanımını gerçekleştirmeleri nedeniyle tutuklanan yurttaşların Anayasa’nın 26. ve 34. maddeleri gereğince serbest bırakılmaları çağrısında bulunuyoruz.”