77 ilde operasyon: 14 milyona yakın uyuşturucu hap ele geçirildi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 77 ilde düzenlenen Narkokapan-9 operasyonunda bir ton 50 kilogram uyuşturucu madde ve 14 milyona yakın uyuşturucu hap ele geçirildiğini duyurdu. Operasyonlar sonucu 2 bin 795 kişi de gözaltına alındı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya uyuşturucuya yönelik 2 haftadır devam eden “Narkokapan-9” operasyonları ile 1 ton 50 kilogram uyuşturucu madde ve 13 milyon 835 bin 786 adet uyuşturucu hapın ele geçirildiğini, 2 bin 795 şüphelinin yakalandığını açıkladı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre, 77 ilde son iki haftadır devam eden “Narkokapan-9” operasyonları düzenlendi.
4 bin 192 ekip, 10 bin 480 personel, 47 hava aracı ve 98 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla düzenlenen operasyonlar sonucu 1 ton 50 kilogram uyuşturucu madde ve 13 milyon 835 bin 786 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Ayrıca operasyonlar sonucu 2 bin 795 şüpheli yakalandı.
77 İlde Emniyetimiz tarafından Uyuşturucuya yönelik son 2 haftadır devam eden “NARKOKAPAN-9” operasyonlarında;— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 23, 2025
❌ 1 Ton 50 Kg Uyuşturucu Madde ile
❌ 13 Milyon 835 Bin 786 adet Uyuşturucu Hap ele geçirildi❗
⚠️ 2 bin 795 şüpheli yakalandı❗
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