77 kişinin öldüğü Nepal protestoları: Eski başbakan ve bakan kefaletle serbest

Nepal'de eski Başbakan Khadga Prasad Sharma Oli ve eski İçişleri Bakanı Ramesh Lekhak, 2025 Eylül'de düzenlenen şiddetli protestolardaki ölümler sebebiyle gözaltına alınmalarının ardından kefaletle serbest bırakıldı.

The Himalayan Times gazetesinin, başkent Katmandu’daki bir polis sözcüsüne dayandırdığı haberine göre, eski Başbakan Oli, soruşturma kapsamında gerektiğinde yetkililerin karşısına çıkması şartıyla kefaletle serbest bırakıldı.

Gözaltına alınmasının ardından hastaneye kaldırılan Oli’nin taburcu edilmesine ilişkin karar, doktorlar tarafından sağlık durumu dikkate alınarak verilecek.

Eski İçişleri Bakanı Lekhak da Oli ile aynı şartla kefaletle serbest bırakıldı.

Oli ve protestoculara ateş açma emri verdiği iddiasıyla suçlanan Lekhak, protestolardaki ölümler sebebiyle 27 Mart’ta gözaltına alınarak Katmandu Bölge Emniyet Müdürlüğüne götürülmüştü.

Hükümet tarafından kurulan bir komisyonun yürüttüğü soruşturma sonrasında, Oli, Lekhak ve protestolar sırasında görevde olan emniyet müdürüne 10 yıla kadar hapis cezası verilmesi talep edilmişti.

***

NEPAL'DEKİ PROTESTOLAR

Eylül 2025'te hükümetin sosyal medya platformlarını lisans başvurusu yapılmadığı gerekçesiyle engellemesi sonrası başlayan protestolar şiddet olaylarına yol açmıştı.

Gençlerin öncülüğünde düzenlenen protestolarda 77 kişi hayatını kaybetmiş, 2 binden fazla kişi yaralanmıştı.

Kabinede birçok bakanın istifa ettiği süreçte protestolar, siyasi liderlerin evlerine ve kamu binalarına yönelik saldırılara dönüşmüştü.

Dönemin Başbakanı Oli, 9 Eylül'de istifa etmiş, binlerce mahkum hapishanelerden firar etmişti.

Protestolarda Nepal Parlamentosu, Nepal Yüksek Mahkemesi ve merkezi hükümet sekreterliği dahil birçok kamu kuruluşu ateşe verilmişti.